Itinéraires, 2024-2 | 2026 : "Le manifeste s'éclate" (dir. Jean-Marc Baud, Viviana Birolli, Camille Bloomfield)

« Le manifeste est mort, vive le manifeste ! » Aujourd’hui plus que jamais, cet adage d’inspiration royaliste affirme toute son actualité : en dépit de sa mort, annoncée dans les années 1980, le manifeste est de retour, dans les lettres, dans les arts, et bien au-delà. Si dès le début des années 2000 la critique s’accorde sur le constat de ce retour, le territoire du manifeste contemporain reste encore relativement inexploré. Comment décrire et analyser ces « manifestes après le manifeste », dont le caractère transversal et les formes largement atypiques rendent caduque la plupart des modèles critiques développés pour les étudier, fondés exclusivement, le plus souvent, sur les productions des avant-gardes historiques ? Prenant la suite du numéro d’Itinéraires, 2018(1) intitulé « Manifeste à travers les arts : devenirs d’un genre indiscipliné », ce numéro explore plus spécifiquement, dans le prolongement du projet Manart et de sa base de données regroupant plus de 750 références, le vaste panorama des manifestes des années 1960 jusqu’à l’extrême contemporain, en littérature, mais aussi en design, en photographie ou au cinéma, pour tenter de saisir ce genre protéiforme en constante évolution.

—

Sommaire via OpenEdition

Jean-Marc Baud, Viviana Birolli and Camille Bloomfield Tendances, formes et territoires du manifeste contemporain [Full text] Introduction au dossierTendencies, Forms and Territories of the Contemporary Manifesto

—

(Ré)ecrire l’histoire du manifeste : mises au point théoriques et réflexives

(Re)Writing the History of the Manifesto: Theoretical and Reflective Insights

Viviana Birolli Manifeste, manifestes : reculons pour mieux sauter [Full text] Pour un éclatement méthod(olog)ique du manifesteManifesto, Manifestos: Step Back to See the Big Picture: For a Method(olog)ical Break-Up of the Manifesto

Viviana Birolli Why Are We “Artists” [Full text] Entretien avec Jessica LackWhy are we “Artists”?: An Interview with Jessica Lack

—

Les Manifestes littéraires contemporains entre affirmation de soi et utopies collectives

Contemporary Literary Manifestos Between Self-Assertion and Collective Utopias

Jean-Marc Baud Éclater, éviter, raccourcir : les stratégies manifestaires des collectifs littéraires contemporains [Full text] Splinter, Avoid, Shorten: the Manifesto Strategies of Contemporary Literary Collectives

Mette Ruiz À la recherche d’une communauté : utopies du collectif dans les manifestes littéraires contemporains [Full text] In Search of a Community: Utopias of the Collective in Contemporary Literary Manifestos

Laude Ngadi Maïssa Formes et genres du manifeste littéraire d’Afrique subsaharienne francophone [Full text] Forms and Genres of the Literary Manifesto from French-Speaking Sub-Saharan Africa

—

Le manifeste au prisme des arts visuels : transferts inter-disciplinaires

Looking at the Manifesto through the Lens of Visual Arts: Interdisciplinary Transfers

Léonore Conte “Lars von Trier was in the air” [Full text] Relectures de Dogma95, “The Vow of Chastity” dans l’enseignement du design graphique et de la typographie“Lars von Trier was in the air”: Reinterpretations of Dogma95, “The Vow of Chastity” in Graphic Design and Typography Education

Clara Bouveresse Magnum/Antoine d’Agata Manifeste : débat par catalogues interposés [Full text] Magnum/Antoine d’Agata Manifesto: Photobooks as Conversation

Amanda Robles « Manifeste pour un cinéma corporel » de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki : de nouveaux mots pour de nouvelles images [Full text] « Manifeste pour un cinéma corporel » by Maria Klonaris and Katerina Thomadaki: New Words for New Images

—

Nouvelles formes du manifeste : paroles d’artiste

New Forms of Manifesto: Artist's Words

Le Cabaret Courant Faible Nos conditions d’existence [Full text] Manifeste des courants faiblesOur Living Conditions: The Low Voltage Manifesto

Camille Bloomfield « C’est le Nous qui se manifeste » [Full text] Entretien avec Mélanie Leblanc“The We prevails over divisions”: An interview with Mélanie Leblanc

Jean-Marc Baud and Camille Bloomfield Paroles de BoXoN [Full text] Words from the BoXon Collective

Cécile Mainardi Pour un fragment de manifeste performatif : “conceptulle art” after “conceptual art”[Full text] For a Fragment of a Performative Manifesto: “conceptulle art” after “conceptual art”

—

Annexe : dans l’antichambre du manifeste

Appendix: in the Antechamber of the Manifesto

Arsène Caens Prendre position [Full text] Une ethnographie des assertions ordinaires d’artistesTaking a Stance: An Ethnography of Artists' Everyday Statements

—

Varia

Noémie Cadeau and Clémence Jaime Violences de genre et dominations sociales dans Chavirer de Lola Lafon [Full text] Gender-Based Violence and Social Domination in Chavirer by Lola Lafon

Marie Leroy and Véronique Castellotti Réceptions et appropriations : au-delà de la transmission de « langues » familiales[Full text] Reception and Appropriation: Beyond the Transmission of Family Languages

—

(Illustr. : Gilles Barbier, 2009 ; Collection particulière, galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris)