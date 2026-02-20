Seizième siècle, n°27, automne 2025 : "Renaissance et Juifs de France : une histoire d'absence ou un siècle oublié ?" (E. Chayes, dir.)
SOMMAIRE
É. CHAYES, « Présentation »
ARTICLES
C.L. WILKE, « Où sont les Juifs portugais dans les actes notariés français du XVIe siècle? »
É. CHAYES, « Actes de la présence juive à Bordeaux au long XVIe siècle »
P. SALMONA, « Retour sur les campagnes “archéologiques” de Gérard Nahon dans les cimetières judéo-ibériques de Bidache, La Bastide-Clairence et Peyrehorade dans les années 1960 »
H. JAWHARA PIÑER, « L'adafina, de l'oppression à la permanence reflet d'un patrimoine culinaire juif séfarade vivant »
P. SAVY, «Les Juifs de France dans l'Italie du XVIe siècle: présence, perception, traces »
G. CAZALS, « Des juristes français et de la culture hébraïque: une histoire à découvrir. Quelques pistes exploratoires pour la Renaissance »
É. CHAYES, « Conclusion ».