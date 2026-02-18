La Revue des Deux-Mondes, n° 3862, févr. 2026 : "Mystérieux André Malraux"

"Un ministre ? Un résistant ? Un ora-teur ? Un romancier ? Un voleur de statues ? Un dandy ? Votre vie flamboyante est un tourbillon d’images. Rien ne vous arrête, ni les frontières géographiques ni les limites fixées par la raison. Vous êtes un combattant et un conquérant. Les épreuves vous stimulent, l’impos-sible vous plaît. Pour relever les défis, vous n’hésitez pas à vous inventer des rôles ou des missions à accomplir. Vous façonnez vous-même votre destin. Vous incarnez le personnage principal d’une œuvre romanesque dont vous êtes l’auteur. Il y a en vous l’audace, l’intrépidité et la séduc-tion. Votre immense culture impressionne ; votre charme envoûte ; votre conversation subjugue. Vous vous surpassez en toutes circonstances. Le quotidien vous ennuie ; le réel vous insupporte avec ses contraintes, sa fadeur et son cadre étriqué. Seuls le faste et la grandeur vous enivrent. Vous ressemblez parfois à ces papillons de nuit attirés par la lumière : ébloui, vous perdez votre discernement." […]

