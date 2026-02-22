Journée d'études de l'ERITA - Équipe de Recherches interdisciplinaire sur Triolet et Aragon (Univ. Paris Cité)

La journée d'études de l'ERITA se déroulera le samedi 14 mars 2026 à l'Université Paris-Cité, campus des Grands Moulins à Paris 13e (métro Bibliothèque François- Mitterrand, ligne 14 et RER C); à la Halle aux Farines, salle 164E.

Programme de la matinée, ouverte à tout public :

-Accueil à partir de 9H

-9H30, communication de Noémie Cadeau (doctorante, Université de Saint-Etienne): "La réception d'Elsa TRiolet et de Louis Aragon en Turquie: des sociabilités aux traductions dans la "République communiste des lettres" à l'époque de la Guerre froide".

-11H, communication de Marie-Vincente Calendini (doctorante, Université de Montpellier): "Le vêtement dans les nouvelles de guerre d'Elsa Triolet" (titre provisoire).

L'après-midi sera consacré à l'AG annuelle de l'association, réservée aux adhérents à jour de leur cotisation.

Pour plus de détails: https://louisaragon-elsatriolet.fr/2025/11/13/journee-detudes-de-lerita-samedi-14-mars-2026/