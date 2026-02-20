Journée d’étude « Georges Perec »

Vendredi 19 juin 2026

Sorbonne Université, Maison de la recherche (28 rue Serpente, métro Odéon), Amphi Molinié (D. 035)

Organisée par Célia Gallina et Christelle Reggiani

10h Hugues Choplin (Université de Technologie de Compiègne) : « Perec est-il écologique ? À partir d’Ellis Island » ;

10h30 Axel Mabika (université Omar-Bongo, Libreville) : « Le dédoublement auctorial dans La Vie mode d’emploi et Un cabinet d’amateur » ;

11h Mathilde Roussigné (FNRS-université de Liège) : « Terrains post-perecquiens ».

Pause déjeuner

14h30 Hélène Scavone (université de Toulouse-Jean Jaurès) : « Les lieux retrouvés de Robert Bober » ;

15h Hervé Goerger (université de la Sorbonne nouvelle) : « “J’aimerais retrouver cette espèce de jubilation qu’il y a à accumuler les objets” : le Jules Verne de Perec » ;

15h30 Guillaume Broad (Paris) : « De l’autre côté du miroir — d’un usage virtuose du langage mathématique au service d’une œuvre ouverte ».