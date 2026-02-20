Agenda
Événements & colloques
Séminaire Arendt 2026

Publié le par Marc Escola (Source : Rémi Zanni)

Retrouvez ce programme ici.

Le Réseau Arendtien Francophone, créé en 2024, vise à favoriser une synergie entre celles et ceux qui, des amateurs aux chercheuses, fréquentent la pensée de Hannah Arendt. Dans cette optique, nous cherchons à mettre en place un rendez-vous régulier pour en discuter les différents interprétations et aspects. 

Du fait de l’étendue de la francophonie, ces séminaires auront lieu en ligne. Leur principe sera le suivant : les participant-e-s auront tous et toutes préalablement lu un article ou un chapitre récent, lequel sera présenté très rapidement par souci de prioriser les échanges (10 minutes) par son autrice ou auteur. À partir de celui-ci, un-e membre du réseau ouvrira (5 min) à un débat plus large afin de discuter, outre l’article, les différents interprétations et aspects de l’œuvre d’Arendt (1h30). 

Programme 2026

En 2026, nous proposons quatre séances ordinaires du séminaire et une séance spéciale : « Arendt et la science économique », « Arendt et le travail », « Liberté, volonté, politique », « Arendt et la violence », « Philosophie, éducation et politique ».

  • Le mercredi 29 avril 2026 (21h, heure de Paris), nous discuterons du thème « Arendt et la science économique » à partir de Pouchol Marlyse, « Arendt ou les limites des lois économiques » dans Y a-t-il des lois en économie ? Berthoud Arnaud (dir.), Delmas Bernard (dir.), Demals Thierry (dir.), Éditions du Septentrion, 2007, p. 623-644. La séance sera ouverte par Nicole Dewandre.

Lien de connexion :
https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/97775876163?pwd=WtKGooU5FppJPmbtOBljfPYQDRpyBl.1 

  • Le mardi 26 mai 2026 (15h, heure de Paris), nous discuterons du thème « Arendt et le travail » à partir de Genel Katia, « Une ambiguïté au cœur du diagnostic d'Arendt » dans L'oubli du labeur : Arendt et les théories féministes du travail, Klincksieck, 2025, p. 57-85. La séance sera ouverte par Martine Leibovici.

Lien de connexion :
https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/96401223281?pwd=EGeLanYzoILWwoRZpjV2zsXhd8bp82.1 

Lien de connexion :
https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/98195228664?pwd=4fJ6ppZGaToPLYGO9eZQUYhYzkrLV9.1 

  • Le mardi 22 septembre 2026 (14h-17h, heure de Paris) aura lieu une séance spéciale lors de laquelle nous discuterons du thème « Arendt et la violence » à partir de trois textes et autrices/auteurs :

La séance sera ouverte et animée par Carole Widmaier.

Lien de connexion :
https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/92107481423?pwd=HmULZ2uacHZsQ7G6j1jxS7TYvbJB54.1 

  • Le jeudi 26 novembre 2026 (21h, heure de Paris), nous discuterons du thème « Philosophie, éducation et politique » à partir de Lara Pierquin-Rifflet, « Penser les ambitions singulière et plurielle dans un atelier de philosophie. L’amor mundi d’Arendt » dans Éducation et socialisation, n°73, 2024, https://doi.org/10.4000/12del. La séance sera ouverte par Rémi Zanni.

Lien de connexion :
https://univ-antilles-fr.zoom.us/j/98781188106?pwd=rvBHMgxGC1L5LsqpFVrnIqVbkMFqi3.1 

Le séminaire est ouvert à toutes et tous sans inscription préalable ; n’hésitez pas à venir y assister et y participer. Les articles et textes discutés sont disponibles sur le site du RAF.  N’hésitez pas non plus à nous contacter pour toute demande d’information complémentaire.

Le RAF ?

Le Réseau Arendtien Francophone (RAF) se veut un espace divers et pluriel, rassemblant une communauté de doctorant-e-s, enseignant-e-s, chercheurs/ses, intellectuel-le-s et toute personne intéressée ou engagée dans l'étude et la diffusion de la pensée d'Hannah Arendt en France et le monde francophone. À travers cette plateforme, nous souhaitons favoriser les échanges intellectuels, offrir une visibilité accrue aux travaux de recherche et créer des liens solides entre francophones s'intéressant à et puisant dans l'œuvre de cette autrice majeure du XXe siècle.

Outre l’organisation de ce séminaire et d'évènements académiques liés à la pensée d'Arendt, le réseau actualise continuellement un site web qui met à disposition : une bibliographie des textes de langue française consacrés à Arendt ou la mobilisant, un annuaire des membres du réseau, un agenda des activités francophones qui lui sont dédiées et une lettre d'information mensuelle.

N'hésitez pas à rejoindre le réseau ou à nous contacter pour rejoindre l’équipe d’animation !