Journée d’étude « Célébrer les morts, construire les mémoires : l’oraison funèbre, XVIIIe-XIXe siècle »

27 mars 2026 Salle internationale 3e étage du site Libération 91 avenue de la Libération – Nancy. Entrée libre.

Lien pour la visioconférence disponible sur demande aux organisateurs.

Contacts : sophie.hache@univ-lille.fr anne.regent-susini@sorbonne-nouvelle.fr stephano.simiz@univ-lorraine.fr

Vendredi 27 mars 2026 matin

9h30-9h45 - Sophie HACHE, Université de Lille ; Anne RÉGENT-SUSINI, Université Sorbonne Nouvelle et Stefano SIMIZ, Université de Lorraine :

« Introduction. D’une journée d’études à l’autre : de Lille, 4 avril 2025, à Nancy, 27 mars 2026, l’oraison funèbre, un genre au défi de la durée ».

9h45-10h15 - Isabelle BRIAN, Université de Lorraine-CRULH :

« Faire l’éloge des voleurs, meurtriers, magistrats, philosophes et de quelques autres figures : les usages parodiques de l’oraison funèbre au XVIIIe siècle ».

10h15-10h45 - Penny PRITCHARD, University of Hertfordshire :

« "Taken from Life": Characterising the Deceased as Individuals and as Professionals in the Eighteenth- Century English Funeral Sermon ».

Pause

11h10-11h40 - Jean-Philippe GROSPERRIN, Université de Toulouse Jean Jaurès :

« La mémoire du roi à l’épreuve du jugement : l’Oraison funèbre de Louis XV par Jean-Baptiste de Beauvais (Saint-Denis, 1774) et sa réception polémique ».

11h40-12h10 - Hélène PARENT, Université de Lorraine, CREM :

« À la croisée des genres oratoires: les oraisons funèbres en Révolution ».

Vendredi 27 mars 2026 après-midi

14h-14h30 - Élise PAVY-GUILBERT, Université Bordeaux Montaigne :

« "Honorer l’humanité" : les discours des translations des cendres au Panthéon ».

14h30-15h - Fabienne BERCEGOL, Université Toulouse Jean Jaurès :

« Le modèle de l’oraison funèbre dans les portraits des Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand »._ _

Pause

15h30-16h - Stefano SIMIZ, Université de Lorraine, CRULH :

« Éloge et/ou oraison : concurrence ou complémentarité des adieux normés au XIXe siècle ».

16h-16h45 - Conclusions et table ronde.