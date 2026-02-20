« Fabrizio De André et les chansons de Anime salve » par Jan Gaggetta (Séminaire général de l'ITEM, Paris)

L’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS) est heureux de vous inviter à la prochaine séance de son Séminaire général de critique génétique 2025-2026, le mardi 10 février 2026 de 17h à 19h pour la conférence de Jan Gaggetta (U. de Vérone):

« Fabrizio De André et les chansons de Anime salve ».

Fabrizio De André (1940-1999) est reconnu, par la critique et par le public, comme l’une des figures majeures de la chanson d’auteur italienne. L’étude de l’Archivio Fabrizio De André – déposé auprès de la Biblioteca di Area Umanistica de l’Università di Siena – permet parfois de reconstruire le parcours génétique des textes de ses chansons et de réfléchir plus largement sur la « méthode de travail » du chansonnier.

Au cours de la séance, à partir des soulignements et des annotations sur les livres conservés dans l’Archivio, puis en analysant les brouillons manuscrits attestés dans les cahiers, il sera possible d’illustrer le parcours génétique de certaines chansons de Anime salve, l’album qui conclut la carrière artistique de Fabrizio De André, publié en 1996.

Jan Gaggetta a étudié à l’Université de Fribourg et à l’Università di Siena. Sa recherche doctorale a porté sur les chansons de Fabrizio De André, en particulier sur son dernier album, Anime salve (1996). À ce sujet, une monographie est en cours de publication chez l’éditeur Carocci, tandis que certains résultats provisoires ont été publiés dans des articles et des contributions en volume (cf. Testo e musica in “Anime salve” di De André, « L’Ulisse », XXVI, 2023, pp. 288-95, accessible en ligne). Il mène actuellement une recherche postdoctorale à l’Università di Verona, financée par le Fonds National Suisse, sur les trois derniers recueils poétiques de Andrea Zanzotto (Meteo, Sovrimpressioni, Conglomerati).

La séance se tiendra en Salle U209, à l'Ecole normale supérieure, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris.