La Revue des Lettres Modernes, série "Littératures francophones au présent", n° 4 : "Vassilis Alexakis et l'amour" (dir. S. Vignes)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "La Revue des lettres modernes", 2026
  • EAN : 9782406202462
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20247-9
  • ISSN : 0035-2136
  • Numéro : 4
  • 214 pages
  • Prix : 38 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

