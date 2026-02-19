Revue
Nouvelle parution
Parade sauvage. Revue d’études rimbaldiennes, n° 36 (dir Denis Saint-Amand, Robert St. Clair)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Parade sauvage ", 2026
  • EAN : 9782406202561
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20257-8
  • ISSN : 0764-471X
  • Numéro : 36
  • 235 pages
  • Prix : 42 EUR
  • Date de publication :
Publié le

Parade sauvage. Revue d’études rimbaldiennes 2025, n° 36

Sous la direction de Denis Saint-Amand et Robert St. Clair

Paris, Classiques Garnier, coll. « Parade sauvage », n° 36, 2026.

Dans un esprit d'ouverture critique, Parade sauvage, fondée en 1984, rassemble des études portant sur toutes les facettes de l'œuvre et de la vie de Rimbaud : biographie, histoire, sémantique, philologie, lexicographie et approches formelles.

