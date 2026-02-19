Parade sauvage. Revue d’études rimbaldiennes, n° 36 (dir Denis Saint-Amand, Robert St. Clair)

Parade sauvage. Revue d’études rimbaldiennes 2025, n° 36

Sous la direction de Denis Saint-Amand et Robert St. Clair

Paris, Classiques Garnier, coll. « Parade sauvage », n° 36, 2026.

Dans un esprit d'ouverture critique, Parade sauvage, fondée en 1984, rassemble des études portant sur toutes les facettes de l'œuvre et de la vie de Rimbaud : biographie, histoire, sémantique, philologie, lexicographie et approches formelles.

Sommaire…

Lire les résumés…