Courrier Blaise Pascal, n° 47

Ce numéro du Courrier Blaise Pascal propose une exploration pluridisciplinaire de l'œuvre et de la postérité de Pascal. Les contributions interrogent ses sources théologiques et augustiniennes, ses dialogues avec la tradition patristique et la modernité religieuse, ainsi que ses pratiques d'écriture scientifique et philosophique. De l'étude des Écrits sur la grâce aux relectures de Pascal par Joubert, en passant par l'apologétique au temps de la crise moderniste et l'analyse de son travail mathématique, le volume met en évidence la fécondité durable de sa pensée. Complété par une bibliographie actualisée, il constitue un outil de référence pour la recherche et un panorama stimulant des renouvellements critiques actuels.

Sommaire prochainement accessible en ligne via OpenEdition…

– Pascal et le dernier Augustin : le dossier des Écrits sur la grâce

Gérard Ferreyrolles

– Note sur Pascal et saint Fulgence

Pierre Lyraud

– Légitimation d'une défense de la religion chrétienne par la méthode d'immanence. Les catholiques français et l'apologétique pascalienne au temps de la crise moderniste (1901-1907)

Sylvio Hermann De Franceschi

– Joubert et Pascal : imposture ou révélation ?

Laurence Plazenet

– Les Pascal et Roberval écrivent ensemble

Vincent Jullien

– Pascal mathématicien

Sébastien Maronne

Bibliographie pascalienne 2024 et 2025

Résumés / Abstracts