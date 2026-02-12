Revue des Sciences Humaines, n° 360 : "Écrivains, écrivaines / sociologue" (dir. Andrea del Lungo, Martine Van Geertruijden, Dominique Viart, Ilaria Vidotto)

La littérature contemporaine s'est ressaisie du réel, des questions sociales et problèmes de société. Le fait-elle en lien, ou en discussion, avec les travaux de sociologie ?

Le livre traite des relations entre littérature et sociologie. Il montre les nouvelles manières d'aborder les réalités sociales que les écrivains et metteurs en scène développent. Il montre aussi, à l’inverse, l’intérêt des sociologues pour la littérature et le rapprochement de ces deux disciplines longtemps séparées. Il est composé en cinq sections : Regards sociologiques ; institutions et habitats, Conflits et réalités sociales, Fonctionnements sociaux, périphéries et ruralités.

