Revue des Sciences Humaines, n° 360 : "Écrivains, écrivaines / sociologue" (dir. Andrea del Lungo, Martine Van Geertruijden, Dominique Viart, Ilaria Vidotto)
Publié le par Marc Escola
La littérature contemporaine s'est ressaisie du réel, des questions sociales et problèmes de société. Le fait-elle en lien, ou en discussion, avec les travaux de sociologie ?
Le livre traite des relations entre littérature et sociologie. Il montre les nouvelles manières d'aborder les réalités sociales que les écrivains et metteurs en scène développent. Il montre aussi, à l’inverse, l’intérêt des sociologues pour la littérature et le rapprochement de ces deux disciplines longtemps séparées. Il est composé en cinq sections : Regards sociologiques ; institutions et habitats, Conflits et réalités sociales, Fonctionnements sociaux, périphéries et ruralités.