Études de linguistique appliquée, n°4-2025 : "Les aventures du Petit Prince dans la traduction"

Sommaire en ligne via Cairn…

Avant-propos. Le Petit Prince au prisme des linguistes !, Jean PRUVOST

Introduction, Marion BENDINELLI et Danh-Thành DO-HURINVILLE

De la planère littéraire à la littérature monde :, contexte actuel de la traduction du Petit Prince, Nicole BIAGIOLI

L’apport du plurilinguisme dans l’approche comparative des traductions du Petit Prince, Myriam OLAH

Traduire le Petit Prince. Enjeux typologiques et défis pratiques : le cas du wolof et des parlers du Croissant, Maximilien GUÉRIN

Traduction arabe algérienne du Petit Prince sous la loupe de l’interculturel, Mohammed Amin BENARIBI

Traduire « falloir » : une inévitable réécriture du sens ? Réflexions sur la traduction en anglais du Petit Prince par Katherine Woods, Héloïse PERBET

Variations et reformulations dans Le Petit Prince : dire, penser, construire l’éphémère, Sara DE VOGÜÉ



Varia

Vers une traductologie juridique fondée sur la sémantique des cadres, Waldemar NAZAROV