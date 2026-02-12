Études de linguistique appliquée, n°4-2025 : "Les aventures du Petit Prince dans la traduction"
Avant-propos. Le Petit Prince au prisme des linguistes !, Jean PRUVOST
Introduction, Marion BENDINELLI et Danh-Thành DO-HURINVILLE
De la planère littéraire à la littérature monde :, contexte actuel de la traduction du Petit Prince, Nicole BIAGIOLI
L’apport du plurilinguisme dans l’approche comparative des traductions du Petit Prince, Myriam OLAH
Traduire le Petit Prince. Enjeux typologiques et défis pratiques : le cas du wolof et des parlers du Croissant, Maximilien GUÉRIN
Traduction arabe algérienne du Petit Prince sous la loupe de l’interculturel, Mohammed Amin BENARIBI
Traduire « falloir » : une inévitable réécriture du sens ? Réflexions sur la traduction en anglais du Petit Prince par Katherine Woods, Héloïse PERBET
Variations et reformulations dans Le Petit Prince : dire, penser, construire l’éphémère, Sara DE VOGÜÉ
Varia
Vers une traductologie juridique fondée sur la sémantique des cadres, Waldemar NAZAROV