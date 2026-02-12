Revue
Nouvelle parution
Babel. Civilisations et sociétés, n° 23 :

Babel. Civilisations et sociétés, n° 23 : "Luigi Einaudi et le pouvoir" (dir. Domenico Maria Bruni)

  • Arcidosso, Effigi, 2025
  • ISSN : 2743-2688
  • Numéro : 23
  • 240 pages
  • Prix : 18 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Lionel Anthème)

Babel · Civilisations et sociétés n° 23

Luigi Einaudi et le pouvoir

Sous la direction de Domenico Maria Bruni

Ont contribué à ce numéro : Nicolas Balutet, Souleïman Bencheikh, Sylvie Brodziak, Domenico Maria Bruni, Lorenzo Castellani, Michele Cento, Alberto Giordano, Antonio Magliulo, Salvatore Mura, Gerardo Nicolosi, Marco Pignotti, Paolo Soddu, Simone Visciola, Pier Luigi Zanatta.