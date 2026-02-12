Babel. Civilisations et sociétés, n° 23 : "Luigi Einaudi et le pouvoir" (dir. Domenico Maria Bruni)
Publié le par Marc Escola (Source : Lionel Anthème)
Babel · Civilisations et sociétés n° 23
Luigi Einaudi et le pouvoir
Sous la direction de Domenico Maria Bruni
Ont contribué à ce numéro : Nicolas Balutet, Souleïman Bencheikh, Sylvie Brodziak, Domenico Maria Bruni, Lorenzo Castellani, Michele Cento, Alberto Giordano, Antonio Magliulo, Salvatore Mura, Gerardo Nicolosi, Marco Pignotti, Paolo Soddu, Simone Visciola, Pier Luigi Zanatta.