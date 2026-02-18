Revue Anuario de Letras Modernas : "Littératures modernes et études littéraires dans le premier quart du XXIe s."

Appel à contributions

Anuario de Letras Modernas

Université nationale autonome du Mexique (UNAM) — ISSN: 2683-3352

« Littératures modernes et études littéraires dans le premier quart du XXIe siècle »

(vol. 29, n. 2 | novembre 2026)

Pendant le premier quart du XXIème siècle, des phénomènes tels que la mondialisation, le développement technologique et les migrations ont entraîné des changements dans la production et la réception de la littérature. Partant de cette hypothèse, nous nous demandons comment a évolué la manière de faire et d’étudier la littérature au cours des vingt-cinq dernières années. Ainsi, deux communautés retiennent notre attention dans le cadre du thème de ce numéro de l’Anuario de Letras Modernas : d’une part, les oeuvres littéraires publiées depuis le début du siècle, ainsi que les communautés de créateurs ; d’autre part, la communauté scientifique qui, à partir de nouvelles perspectives théoriques et critiques, travaille aussi bien sur les littératures modernes du premier quart de ce siècle que sur les traditions littéraires précédentes.

Considérées, en effet, comme des créations verbales à des fins principalement esthétiques, les littératures en langues européennes ont connu non seulement une diversification de leur support matériel — qui va du volume imprimé au livre numérique —, mais aussi un changement dans leur mode de production, notamment depuis l’utilisation massive des nouvelles technologies, depuis l’apparition d’Internet jusqu’au développement récent de l’intelligence artificielle. Ces nouvelles tendances influencent, comme nous l’avons déjà mentionné, plusieurs aspects : la composition, le support et le contenu des oeuvres littéraires mettraient en évidence ces transformations, tout comme les phénomènes de migration et de mondialisation évoqués précédemment. Plusieurs soucis ou des préoccupations de nature diverse — par exemple sociales, géopolitiques, économiques, environnementales — trouveraient également un écho plus important dans les oeuvres littéraires des dernières décennies, que ce soit à travers des formes canoniques ou par le biais de nouveaux genres, étudiés notamment au Collège des lettres modernes de la Faculté de Philosophie et Lettres à l'UNAM.

Quant aux études littéraires, à cheval entre les arts et les sciences humaines et sociales, elles ont également connu de multiples changements de paradigme au cours des dernières décennies. A cet égard, on voudrait poser la question suivante : quelles ont été les propositions épistémologiques et méthodologiques les plus

remarquables pour lire, analyser, critiquer et interpréter après l’essor des courants critiques issus des pensées structuraliste et poststructuraliste ? Qu’il s’agisse des approches proposées par les différents mouvements féministes à travers le monde, des réflexions issues de l’écocritique et du posthumanisme, tout comme des

contributions des études postcoloniales et décoloniales — ou encore des apports théoriques de disciplines telles que l’anthropologie, l’ethnographie et la sociologie —, les études littéraires ont cherché à intégrer et/ou à refonder des catégories dans l'analyse littéraire. En conclusion, comme mentionné précédemment, les études littéraires de notre siècle s'inscrivent pleinement dans un contexte de migration à grande échelle, de mondialisation économique et d’innovation technologique qui ont un impact direct sur leurs perspectives.

Dans ce numéro de revue, notre objectif est donc de nous renseigner sur les reconfigurations qui se sont manifestées ces derniers temps en ce qui concerne la création et la réception critique des littératures modernes en langues européennes. Voici quelques axes de recherche envisagés :

Études littéraires et interdisciplinaires Expressions interartistiques et transmédiales Derniers tournants (affectif, archivistique, décolonial, postcolonial, posthumaniste, écocritique…) Féminismes et études de genre Fiction, non-fiction, autofiction, transfictionnalité Formes, matérialité et textualité Histoires culturelles et littéraires (nationales, transnationales, postnationales…) Humanités numériques Littérature expérimentale, littérature exposée Littérature mondiale : production, circulation et réception Autres genres (science-fiction, fiction policière, récits de voyage, romance, fiction climatique, hyperpoésie…) Polyphonies, oralités, sonorités Représentations, images, visualités Théories et notions émergentes Traductologie et poétiques de la traduction



Toute contribution (entre 5 000 et 7 000 mots) doit respecter les normes de style de l’Anuario de Letras Modernas et être envoyée via le gestionnaire éditorial du site web. Bien que nous acceptions des contributions tout au long de l’année, la date limite pour être inclus dans ce numéro est fixée au 15 mai 2026. Pour toute demande de précision, veuillez contacter les éditeurs invités. La publication du numéro 29-2 est prévue pour novembre 2026.

Éditeurs invités :

Mario Alfonso Álvarez Domínguez (Université de Lille)

Odette de Siena Cortés London (Université nationale autonome du Mexique)

José Alfredo Valerio Luna (Université nationale autonome du Mexique)

Veuillez trouver également l'appel en espagnol, français et anglais.

Contact en français : alvarezdominguez.mario9@gmail.com

Contact en anglais : odettecortes@filos.unam.mx

Contact en espagnol : alfredovalux@hotmail.com