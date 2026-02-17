Traduction et inclusion :

enjeux sociolinguistiques, pédagogiques et professionnels

***

Vendredi 29 mai 2026

Cette journée a pour objectif ambitieux d’explorer les liens entre traduction et inclusion sous différents angles. Une approche pluridisciplinaire est, selon nous, nécessaire pour aborder la relation de la traduction avec un terme aussi riche d'un point de vue socio-sémantique que celui d’inclusion qui « comporte de multiples déclinaisons aux plans économique, social, culturel, citoyen et professionnel » (Bouquet, 2015 : 15-25).

Les institutions et organismes internationaux se font également l’écho de l’extension de la notion d’inclusion. Par exemple, la Commission européenne consacre le chapitre Protection sociale et inclusion sociale du socle européen des droits sociaux (2017) à promouvoir l'accès des citoyens à la santé, le logement, les transports, les services financiers ou les communications numériques. L’inclusion est aussi étroitement liée à la notion de handicap. Ainsi, la Commission européenne (2017) souligne également le droit des personnes handicapées « à un environnement de travail adapté à leurs besoins ». De même, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2007) dédie l’article 19 à « l’autonomie de vie et inclusion dans la société », et met en avant le droit à l'éducation ainsi que l’accès à la justice et à l’information. Par ailleurs, les Nations Unies (2017) associent la notion d'inclusion aux « droits linguistiques des minorités linguistiques » et publient un guide pour favoriser leur mise en œuvre dans les domaines de l’enseignement, judiciaire, des services administratifs, des activités privées, etc.

Au cours de cette journée d'étude, nous souhaitons alimenter la réflexion sur les possibilités qu’offre la traduction en tant que promotrice de l’inclusion dans ses différentes déclinaisons. Nous entendons ici la notion de traduction dans son sens le plus large, c'est-à-dire en tant qu’acte de communication intralinguistique, interlinguistique ou intersémiotique. Lorsque cette facette communicative est reconnue et soutenue par les différents acteurs et décideurs du secteur public et privé, la traduction peut devenir garante de l’égalité de chances et de la participation active et autonome des citoyens dans une société diverse.

Nous espérons que les pistes d'analyse qu’ouvre cette thématique soient vastes et, compte tenu de l'impossibilité de les traiter de manière exhaustive en une seule journée, nous proposons que les thématiques des communications s'articulent autour des axes suivants :

Traduction et inclusion sociolinguistique

Le premier axe vise à nourrir la réflexion sur les différentes modalités d’inclusion sociolinguistique à travers la traduction en nous interrogeant sur des questions liées à l’écriture inclusive (Sauteur, Gygax, Tibblin, Escasain et Sato, 2023), le binarisme de genre ou le genre neutre (Alpheratz, 2019). Nous souhaitons étudier la traduisibilité de ces pratiques et formes d’expression en accordant une attention toute particulière aux enjeux qui présente l'utilisation de l’IA, surtout la traduction automatique neuronale, dans son transfert linguistique (Rivas Ginel et Theroine, 2022 ; Wisniewski, Zhu, Ballier, Yvon, 2021).

Cet axe s’intéresse également à la diffusion des langues minoritaires ou minorisées à travers la traduction (El Qasem, 2024 ; Bernhard, Vergez-Couret et Dupuy, 2024) favorisant ainsi l'intégration sociale des locuteurs dans les différents domaines de la société (santé, culture, information, etc.). Il nous semble essentiel d’examiner les mécanismes mis en place par les organismes publics et privés pour donner de la visibilité tant à ces langues qu’aux auteurs qui les utilisent, tout en valorisant le rôle et le positionnement des traducteurs.

Traduction et inclusion pédagogique

Le deuxième axe portera sur la notion de traduction comme outil d’intégration de publics divers dans des environnements éducatifs inclusifs, principalement à travers des modalités telles que le sous-titrage (Cacheiro, 2017), le doublage (Agost, 2021) ou l’audiodescription, entre autres (Matamala, 2019).

Cette section peut également accueillir des initiatives mises en place par les établissements d’enseignement supérieur afin de développer dans leurs programmes d'études des formations destinées aux futurs professionnels de l’accessibilité, tels que les interprètes en langue des signes, les sous-titreurs pour les personnes sourdes ou les audiodescripteurs (Romero Fresco, 2013, 2020).

Traduction et inclusion professionnelle

Le troisième axe entend analyser les pratiques traductologiques qui tiennent compte de la diversité fonctionnelle, culturelle ou générationnelle des citoyens et favorisent leur inclusion dans le milieu professionnel tant public que privé, ainsi que dans les activités lucratives et non lucratives (del Pozo Triviño, M. et Mayor, M. J. B., 2015 ; Martínez, L., 2022 ou Velasco, J.A.P., 2025). Les communications peuvent également porter sur les conditions de travail dans lesquelles les professionnels de la traduction exercent ces activités d’inclusion, y compris les actions bénévoles, par exemple au sein d'ONG (Blin, Derieux, Pequegnot et Robles, 2018 ; Oca González, L. et al., 2023).

Dans cet axe, nous souhaitons également aborder l'inclusion professionnelle des traducteurs eux-mêmes : les dispositifs, les ressources et les réseaux dont ils disposent pour favoriser leur insertion et leur évolution professionnelles (monde associatif, soutien institutionnel, outils de travail accessibles, etc.). Cette question apparaît d’autant plus nécessaire dans le contexte actuel d’incertitude quant à l'avenir de la profession et à sa transformation rapide en raison de l’impact des nouvelles technologies.

Lors de cette journée, les études de cas et les expérimentations pédagogiques dans le cadre de l’inclusion et du multilinguisme seront les bienvenues.

***

Envoi des propositions de communications

Un résumé d’environ 300 mots (en français ou en anglais) et une courte notice biographique seront à envoyer à : laura.cacheiro-quintas@univ-rouen.fr et à sandra.perez-ramos@unicaen.fr

Calendrier

Date limite d’envoi des propositions : vendredi 27 mars 2026.

Notification du comité scientifique : vendredi 10 avril 2026 (au plus tard).

Date et lieu de la journée d’études : vendredi 29 mai 2026 à l’université de Rouen Normandie, campus de Mont-Saint-Aignan.

