Appel à contributions pour le n° 27 de Mosaïque

Mosaïque, revue de jeunes chercheuses et chercheurs en sciences humaines, lance un appel à projet pour son numéro 27, à paraître au printemps 2027.

Revue interdisciplinaire à comité de lecture, Mosaïque est éditée par l’université de Lille et diffusée en Open Access sur le portail Péren (https://www.peren-revues.fr/mosaique/). Les champs disciplinaires principaux – mais non exclusifs – de la revue sont l’histoire, la littérature, la sociologie et la philosophie.

Le numéro 27 consistera en la publication d’Actes (éventuellement enrichis) d’un événement scientifique organisé ou coorganisé par des jeunes chercheur·ses. Une attention particulière sera prêtée aux propositions mobilisant plusieurs disciplines. Sont publiés en priorité des articles écrits par des doctorant·es ou des jeunes docteur·es, mais un ou deux articles pourront avoir été écrits par des chercheur·ses confirmé·es ayant participé à l’événement. Ce dernier doit déjà avoir eu lieu au moment où la candidature à la publication des Actes est soumise.

Les personnes qui coordonnent le numéro sont responsables de la collecte des propositions d’articles et s’engagent à en faire une première relecture. Chaque article est ensuite évalué par deux spécialistes de manière anonyme, et ceux qui passeront avec succès le processus de relecture seront publiés au printemps 2027.

Les propositions de publication devront comprendre les éléments suivants, dans l’ordre :

Nom, Prénom des coordinatrices et coordinateurs (entre 2 et 4) ;

Leurs adresses e-mail ;

Leurs affiliations ;

Un bref CV académique de chaque personne ayant contribué à l’organisation de l’événement ;

Un texte d’une à deux pages présentant le contexte de l’événement et son ancrage disciplinaire s’il y a lieu (ce texte peut reprendre l’appel à communication ou le texte de présentation de l’événement) ;

Un sommaire provisoire, présentant les noms des autrices et auteurs pressentis, leur statut et affiliation, les titres de leurs articles, un résumé de cinq à dix lignes de chaque article.

Les propositions, placées dans un fichier PDF unique, sont attendues pour le 3 avril 2026 à l’adresse suivante : revue.mosaique@univ-lille.fr

La réponse sera donnée en juin 2026 et un calendrier de travail sera mis en place avec les coordinatrices et coordinateurs.

À titre d’information, pour une publication en juin 2027, la première version des articles devra être soumise à la revue pour l’évaluation en double aveugle pour novembre/décembre 2026).