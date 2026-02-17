Que d’émotions ! Émergence, représentation, médiation et réception des émotions dans les objets culturels d’enfance et de jeunesse (du XVIIIe siècle à nos jours)

Colloque international, organisé par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse (CNLJ), l’Université d’Artois et l’unité mixte de recherche Thalim (CNRS, ENS, Sorbonne nouvelle)

En 2015, Vice-versa, film adressé au jeune public et inspiré de la théorie des émotions de Paul Ekman, connaît un succès mondial et reçoit l’Oscar du meilleur film d’animation. Quelques années auparavant, Monstres et Compagnie (2001) mettait en scène avec une grande audience l’exploitation délétère de la peur des enfants et invitait dans son dénouement à une mise en valeur du rire comme source d’énergie positive et constructive. En France comme dans d’autres pays, l’album La couleur des émotions d’Anna Llenas (2014) figure à la fois dans le palmarès des plus gros emprunts en bibliothèque et dans la liste des meilleures ventes en librairie, éclipsant d’autres ouvrages pourtant nombreux sur le sujet. Les émotions sont en effet souvent abordées dans la culture d’enfance et de jeunesse, et ce depuis ses origines. Il reste à écrire une étude de leur statut, de leur usage, de leur circulation et de leur histoire dans l’ensemble des productions culturelles adressées au jeune public (films, jeux, livres, théâtre, chansons…).

Ce colloque permettra d’étudier les objets culturels d’enfance et de jeunesse accordant une place centrale aux émotions, des créations inaugurales du XVIIIe siècle à l’exceptionnelle explosion de la production culturelle depuis les années 2000. Il s’agira notamment de penser ces objets en rapport avec les théories et les pratiques éducatives de leur temps : de l’expérience de Madame de Genlis avec les enfants de la Maison d’Orléans aux préconisations liées aux développements des neurosciences, en passant par ceux de la psychanalyse ou de l’Éducation nouvelle. Alors que l’apprentissage des comportements psycho-sociaux constitue aujourd’hui une préoccupation majeure des professionnels de l’enfance et de l’adolescence, mais aussi des parents, les outils pédagogiques et les objets culturels centrés sur les émotions deviennent pléthoriques et appellent un regard critique.

Ce colloque sera ouvert aux approches pluri- et interdisciplinaires. Les apports et les croisements des études littéraires, de la sociologie, de l’anthropologie, de l’ethnologie, de l’histoire, de la psychologie, des sciences de l’information et de la communication ou encore des sciences de l’éducation permettront de mieux comprendre les spécificités de ces productions dédiées à l’exploration des émotions, leurs contextes d’émergence, leurs usages et leur réception ; il s’agira aussi de mettre en évidence leur généalogie et leurs variations selon les époques et les aires culturelles, et de s’interroger sur leurs modes de médiation.

En réunissant chercheurs, enseignants, créateurs et médiateurs du livre et des objets culturels adressés à l’enfance et à la jeunesse, dans une perspective résolument dialogique, il s’agira de penser une grande variété de productions, du livre à l’affiche, des supports audio-visuels au spectacle vivant, des jeux et jouets aux produits dérivés. Les contributions veilleront à donner sens à des corpus de nature et d’ampleur variées. Elles permettront de mettre en perspective les enjeux de la culture d’enfance et de jeunesse considérée comme espace fondamental de formalisation et de socialisation des émotions individuelles et collectives.

Le programme de la rencontre pourra s’articuler autour de plusieurs axes d’étude :

· Variations et évolutions des régimes de représentation des émotions dans les productions culturelles destinées à l’enfance et à la jeunesse.

· Émotions et médiations : usages des productions culturelles pour l’enfance et la jeunesse dans l’éducation affective et l’accompagnement du développement psychosocial des enfants et des adolescents.

· Relations entre objets culturels et entre acteurs de leur production et de leur réception : émergence, circulation, expression, traduction, détournement, engagements sensibles, émotionnels et/ou réflexifs.

Organisation du colloque

Agnès Bergonzi, BnF/CNLJ

Célia Charpentier, BnF/CNLJ

Florence Gaiotti, INSPE Hauts de France, Université de Lille, Textes et Cultures, Université d'Artois

Éléonore Hamaide, INSPE Hauts de France, Université de Lille, Textes et Cultures, Université d'Artois

Céline Meyer, BnF/CNLJ

Virginie Meyer, BnF/CNLJ

Cécile Pichon-Bonin, CNRS, Thalim

Comité scientifique

Agnès Bergonzi, BnF/CNLJ

Célia Charpentier, BnF/CNLJ

Florence Gaiotti, INSPE Hauts de France, Université de Lille, Textes et Cultures, Université d'Artois

Éléonore Hamaide, INSPE Hauts de France, Université de Lille, Textes et Cultures, Université d'Artois

Céline Meyer, BnF/CNLJ

Virginie Meyer, BnF/CNLJ

Sophie Necker, Université de Lille, CIREL - Equipe Récifes (ULR 4354)

Emmanuel Pernoud, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Dominique Perrin, INSPÉ Université Lyon 1, laboratoire MARGE, Université Lyon 3 Jean Moulin

Cécile Pichon-Bonin, CNRS, Thalim

Modalités d’envoi des propositions et calendrier

Le colloque se tiendra le jeudi 19 novembre 2026 à Paris (lieu à préciser), et le vendredi 20 novembre 2026 à Arras (Maison de la recherche de l’Université d’Artois).

Le colloque est ouvert à l’international. Les langues du colloque sont le français et l’anglais.

Date de remise des propositions : 17 avril 2026

Adresse d’envoi des propositions : virginie.meyer@bnf.fr

Les propositions de communications comprendront les éléments suivants :

- le titre de la communication

- un résumé (2 000 signes espaces compris)

- 5 mots-clés

- 5 références bibliographiques maximum

- une notice biographique de l’auteur·trice (1 000 signes espaces compris maximum), avec université, adresse électronique et numéro de téléphone.

Réponse aux propositions : mai 2026

Les frais de déplacement et d’hébergement des intervenant·e·s ne sont pas pris en charge par les organisateurs de l’événement.

Les communications seront enregistrées afin d’être mises en ligne sur le site de la BnF et de ses partenaires.

Afin de prolonger les réflexions et les échanges nés à l’occasion de ce colloque, des perspectives de publication seront envisagées.

Bibliographie complète sur l'appel à communications en ligne : https://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/2026-colloque-emotions-appel-a-communications.pdf