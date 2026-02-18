Les Nouveaux Moralistes au XIXe s. (Sorbonne nouvelle)
Programme du colloque
Vendredi 20 mars : Formes de l’écriture moraliste au XIXe siècle
Session 1 (matin) : Le « genre » moraliste
9h : Accueil
9h30 : Ouverture par Cécile Leblanc, responsable du CRP19
Présentation : Yvon Le Scanff
10h : Xavier Bourdenet (Rennes II), « Stendhal moraliste ? (sur De l’amour) »
10h30 : Paolo Tortonese (Sorbonne Nouvelle), « Balzac à la “cime du particulier” »
11h : Charles-Olivier Stiker-Métral (Université de Lille), « L’usage des moralistes par Sainte-Beuve »
11h30 : Discussion
Session 2 (après-midi) : Moralistes en tous genres
14h : Fabienne Bercegol (Université Toulouse Jean Jaurès), « Claire de Duras moraliste »
14h30 : Julien Bethaz (Université de Sienne et Sorbonne Nouvelle), « Moralistes marginaux, maximes liminaires : les “pensées détachées” dans les romans de jeunesse de Flaubert »
15h : Discussion
15h30 : Henri Scepi (Sorbonne Nouvelle), « Morales de Verlaine »
16h : Maria Gugliotta (Université Kore d’Enna, Italie), « Maupassant : un moraliste expérimentateur (les Chroniques) »
16h30 : Discussion
Samedi 21 mars : Figures du moraliste
Session 3 (matin)
9h30 : Léandre Bouche (Université Paris-Est-Créteil), « La révolution des moralistes »
10h : Lucien Derainne (Université de Saint-Etienne), « Une école “physico-morale” au xixe siècle ? »
10h30 : Discussion
11h : Gabriella Bornancin (Université de Saint-Etienne), « Un “philosophe timide” ? Redéfinition du moraliste et de ses objets chez Antoine Lasalle. »
11h30 : Yvon Le Scanff (Université de Lorraine), « Senancour moraliste »
12h : Discussion
Session 4 (après-midi)
14h : Adrian Valenzuela Castelletto (CELLF, École Polytechnique), « Paul Bourget ou la fabrique de soi »
14h30 : Sandrine Schiano (Sorbonne Université), « Elme-Marie Caro, ou la fabrique du moraliste au xixe siècle »
15h : Aurélien Lorig (Université de Reims), « L’anarchiste en moraliste. Formes brèves et contestations »
15h30 : Discussion .
