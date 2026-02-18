Les Nouveaux Moralistes au XIXe s. (Sorbonne nouvelle)

Programme du colloque

Vendredi 20 mars : Formes de l’écriture moraliste au XIXe siècle





Session 1 (matin) : Le « genre » moraliste

9h : Accueil

9h30 : Ouverture par Cécile Leblanc, responsable du CRP19

Présentation : Yvon Le Scanff

10h : Xavier Bourdenet (Rennes II), « Stendhal moraliste ? (sur De l’amour) »

10h30 : Paolo Tortonese (Sorbonne Nouvelle), « Balzac à la “cime du particulier” »

11h : Charles-Olivier Stiker-Métral (Université de Lille), « L’usage des moralistes par Sainte-Beuve »

11h30 : Discussion

Session 2 (après-midi) : Moralistes en tous genres

14h : Fabienne Bercegol (Université Toulouse Jean Jaurès), « Claire de Duras moraliste »

14h30 : Julien Bethaz (Université de Sienne et Sorbonne Nouvelle), « Moralistes marginaux, maximes liminaires : les “pensées détachées” dans les romans de jeunesse de Flaubert »

15h : Discussion

15h30 : Henri Scepi (Sorbonne Nouvelle), « Morales de Verlaine »

16h : Maria Gugliotta (Université Kore d’Enna, Italie), « Maupassant : un moraliste expérimentateur (les Chroniques) »

16h30 : Discussion

Samedi 21 mars : Figures du moraliste



Session 3 (matin)

9h30 : Léandre Bouche (Université Paris-Est-Créteil), « La révolution des moralistes »

10h : Lucien Derainne (Université de Saint-Etienne), « Une école “physico-morale” au xixe siècle ? »

10h30 : Discussion

11h : Gabriella Bornancin (Université de Saint-Etienne), « Un “philosophe timide” ? Redéfinition du moraliste et de ses objets chez Antoine Lasalle. »

11h30 : Yvon Le Scanff (Université de Lorraine), « Senancour moraliste »

12h : Discussion

Session 4 (après-midi)

14h : Adrian Valenzuela Castelletto (CELLF, École Polytechnique), « Paul Bourget ou la fabrique de soi »

14h30 : Sandrine Schiano (Sorbonne Université), « Elme-Marie Caro, ou la fabrique du moraliste au xixe siècle »

15h : Aurélien Lorig (Université de Reims), « L’anarchiste en moraliste. Formes brèves et contestations »

15h30 : Discussion .

