Poésie & astrophysique - rencontre avec Jean-Pierre Luminet et Arthur Billerey

Lecture-rencontre avec l’astrophysicien et poète Jean-Pierre Luminet et le poète Arthur Billerey

L’astronomie peut être particulièrement propice aux rêveries poétiques. Cette rencontre est une invitation à explorer les ponts entre cosmos et langage, entre science et art, en compagnie de deux voix singulières de la poésie contemporaine.

Jean-Pierre Luminet, astrophysicien de renommée internationale - spécialiste des trous noirs - est aussi auteur reconnu de recueils de poésie, où le ciel et ses mystères deviennent métaphores de notre humanité.

À ses côtés, Arthur Billerey interroge dans Les Pédoncules élémentaires les forces invisibles qui unissent existence humaine, nature et univers.

Ensemble, ils partageront textes, voix et réflexions pour faire résonner la poésie comme un espace de rencontre entre le monde et l’invisible qui nous entoure.

Cette rencontre sera un lieu de réflexion collective, où les textes et les approches poétiques servent de point d'appui pour explorer des questions sociétales contemporaines.

Cet évènement est organisé dans le cadre du festival de poésie contemporaine Les Intempestives, qui se tient du 20 au 29 mars 2026 dans le 19e arrondissement de Paris. Le festival vise à rendre vivante et accessible la poésie contemporaine, sans la réserver aux seuls passioné·es de poésie, mais de l'ouvrir aux amateur·rices de culture au sens large et aux simples curieux·ses en proposant des formats hybrides et ouverts.

Entrée à prix libre