Comment le futur du Royaume-Uni et de ses différentes composantes a-t-il été imaginé, pensé et projeté à toutes les époques, y compris de nos jours ? S’inscrivant dans la perspective du champ interdisciplinaire des études sur le futur, et plus spécifiquement des études critiques sur le futur, qui impliquent « l’exploration et l’interrogation des façons dont la société pense, imagine et parle du futur — non pas du futur singulier, mais des futurs possibles » (Godhe&Goode 2018, traduit par Ghiasizarch 2023), ce colloque, porté par deux sociétés savantes, la SFEE et le CRECIB, et par le Centre for Anglophone Studies (CAS) de l’Université Toulouse-Jean Jaurès, propose d’étudier la façon dont le futur du Royaume-Uni et des nations qui le composent a été imaginé à travers les périodes, sur des modes fictionnels et non-fictionnels. Nous nous intéresserons à la fois aux représentations du futur du Royaume-Uni dans son ensemble (le futur de l’État, de la société et de l’Union britanniques), et aux représentations du futur des différents territoires constitutifs du Royaume-Uni soit au sein de l’Union et de l’Empire, soit au contraire hors de ceux-ci.

Ce colloque international est interdisciplinaire et regroupera des spécialistes de littérature, de politique et d'histoire britannique, ainsi que d'études visuelles.

Le programme peut être téléchargé en cliquant sur le lien suivant : https://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/colloques/imagining-a-future-inside-outside-britain