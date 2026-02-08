Poste de lecteur étranger à l'Université Fudan (Shanghai)

Université Fudan (Shanghai)

Poste de lecteur étranger

2026-2027

Le Département d’études françaises de l’Université Fudan recrute un lecteur étranger ou une lectrice étrangère pour l’année universitaire 2026-2027. Le contrat prendra effet le 1er septembre 2026 et s’achèvera le 31 juillet suivant. Il est à noter que cet appel s’adresse en particulier à des jeunes enseignants-chercheurs de langue maternelle française cherchant à acquérir une nouvelle expérience d’enseignement et désirant poursuivre leur carrière dans le domaine universitaire.

L’enseignant se verra attribuer une charge d’enseignement de dix heures par semaine, pour une durée hebdomadaire légale de travail de quarante heures. Le candidat retenu enseignera prioritairement la langue et la civilisation françaises en première et deuxième année de licence, ainsi que, ponctuellement, à d’autres niveaux, les littératures et cultures de langue française. Par ailleurs, outre ses cours, préparations, et corrections, il devra participer aux différentes activités scientifiques et administratives du département et assumer l’encadrement des étudiants qui lui sera assigné.

L’enseignant percevra un salaire mensuel brut de 10 000 RMB et se verra attribuer un logement de fonction à proximité immédiate de son lieu de travail.

Pour être considérés, les candidats devront impérativement :

Avoir le français pour langue maternelle et maîtriser l’anglais courant ;

Être titulaire du master (Bac+5) au moins, dans l’un des domaines suivants : linguistique, humanités numériques, sciences du langage, langue et/ou littérature françaises ;

Faire état d’au moins un an d’expérience dans l’enseignement (secondaire et/ou supérieur ; instituts ou alliances françaises).

La commission de recrutement privilégiera :

Prioritairement les candidats titulaires du doctorat, dans les domaines susmentionnés, puis les candidats titulaires du master déjà engagés dans leurs études doctorales ;

Prioritairement les candidats possédant un intérêt, une expérience et des certifications dans le domaine du Français Langue Étrangère.

De manière secondaire, les candidats possédant une connaissance de base du chinois (niveau HSK3 et au-delà).

La recevabilité de la candidature sera conditionnée au respect des demandes formulées dans les deux documents annexes.

Les candidatures seront transmises par courrier électronique (avec l’objet suivant : « Candidature enseignant contractuel 2026-2027 ») aux deux adresses suivantes : guosijia@fudan.edu.cn et lijiaying@fudan.edu.cn

Aucune candidature ne sera admise après le 31 mars ; aucune réponse ne sera attendue de notre part au-delà de ce délai. La commission de recrutement se réserve le droit d’interrompre la réception des candidatures de manière anticipée, en fonction de l’abondance et de la qualité de celles-ci.

Pour postuler, voir le document PDF joint.

Responsables du recrutement : GUO Sijia, LI Jiaying

Url de référence : https://dfll.fudan.edu.cn