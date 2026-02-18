Une à deux bourses de début de thèse en littérature à l'Université de Bâle (Suisse)
Une à deux bourses de début de thèse en littérature de 32 000 CHF
Le programme doctoral de littérature de l’Université de Bâle met au concours une à deux bourses de
début de thèse d’une durée d’un an et d’un montant de 32 000 CHF chacune (entrée en fonction : 1er
octobre 2026). Cette bourse doit permettre à de jeunes chercheuses et chercheurs prometteurs d’élaborer
leur projet de thèse et de soumettre des demandes de financement de suivi en maximisant leurs chances
de réussite.
Le programme doctoral de littérature
International et interphilologique, le programme doctoral de littérature (Doktoratsprogramm Literatur-
wissenschaft) de l’Université de Bâle offre aux doctorantes et doctorants d’excellentes conditions pour
rédiger leur thèse en littérature et dans des domaines étroitement apparentés. Les séminaires, colloques
doctoraux, retraites et journées d’étude offrent aux doctorantes et doctorants du programme des espaces
d’échanges réguliers, l’occasion de présenter leur travail, et la possibilité d’acquérir les compétences
nécessaires à une carrière académique. En outre, le programme doctoral soutient ses membres par des
subsides pour participer à des conférences, consulter des archives, effectuer des séjours de recherche,
ou encore organiser eux même des manifestations scientifiques.
Le programme doctoral dépend du Département de langues et littératures, qui rassemble les études
anglaises, allemandes, françaises, ibéro-romanes, italiennes, scandinaves, slaves et est-européennes.
Les axes de recherche du programme doctoral sont la théorie littéraire et culturelle, l’histoire des formes
littéraires, les arts et médias, les formes du savoir et la pratique culturelle. Actuellement, le programme
doctoral compte environ 45 membres, dont la moitié a un profil international.
La bourse de début de thèse
La bourse de démarrage, d’une durée d’un an (date limite de candidature : 12 avril 2026; entrée en
fonction: 1er octobre 2026), sert à contribuer aux frais de subsistance pendant la phase d’élaboration d’un
projet de thèse en littérature. Le but de cette aide est de permettre aux boursières et boursiers d’élaborer,
dans les premiers six mois, des dossiers de demande de financement qu’ils/elles pourront soumettre à
différentes agences de moyens, ou de répondre à des offres de poste de doctorant-e-s au sein de projets
déjà financés, et ce de sorte qu’à la fin des six mois suivants, la thèse puisse être poursuivie sans
interruption en bénéficiant de financements tiers. La bourse de démarrage de 32 000 CHF est versée en
deux tranches semestrielles de 16 000 CHF chacune (avec évaluation).
Votre profil
Vous êtes titulaire d’un excellent master (ou d’un diplôme équivalent) dans l’une des philologies
représentées au Département de langues et littératures ou dans un domaine étroitement apparenté. Vous
avez déjà réfléchi de manière approfondie à un projet de thèse qui doit apporter une contribution
essentielle à votre domaine de spécialisation, vous faites preuve d’une grande motivation et avez la
capacité de vous investir activement dans le programme doctoral de littérature.
Pour la candidature et l’admission au doctorat, une note moyenne au diplôme de master d’au moins 5.0
dans le système suisse, arrondie au dixième, est nécessaire. Pour les autres systèmes de notation,
veuillez consulter la rubrique « FAQ » sur la page consacrée aux bourses de notre site web
dpl.dslw.unibas.ch. Le diplôme officiel (ou une attestation équivalente) peut être remis jusqu’au 9 juin
2026.
Nous vous prions de prendre contact avec des directeurs ou directrices de thèse potentiels et de passer
des entretiens d’orientation avant de déposer votre candidature. Il s’agit des professeurs du Département
de langues et littératures de l’Université de Bâle. Vous devez pouvoir présenter une promesse de prise en
charge au plus tard au moment de l’entretien de candidature. Nous vous prions également de lire
attentivement notre site Internet.
Candidature
Les documents suivants sont à envoyer sous forme électronique (assemblés en un seul PDF) jusqu’au 12
avril 2026 au coordinateur ou à la coordinatrice du programme (dok-lit@unibas.ch) :
1. une lettre de motivation
2. un curriculum vitae (le cas échéant avec liste de publications)
3. une esquisse du projet de thèse (max. 5 pages, excl. bibliographie)
4. une copie du diplôme de fin d’études de master (ou équivalent) avec note ; si le diplôme n’est pas
encore disponible, ajouter une déclaration indiquant qu’il le sera d’ici le 9 juin 2026
5. 1–2 échantillons de texte (dont des extraits significatifs d’au moins un travail de qualification
scientifique, pas plus de 30 pages au total).
6. une lettre de recommandation.
Les candidatures peuvent être soumises en allemand, en français, en italien ou en anglais. Les
candidates et candidats qui ont déjà obtenu leur doctorat ou qui sont avancés dans leur thèse ne seront
pas pris en compte. Les boursiers et boursières doivent s’inscrire en doctorat à l’Université de Bâle et
deviennent automatiquement membres du programme doctoral en études littéraires.
Calendrier
Date limite de dépôt des candidatures : 12 avril 2026.
Entretiens : jusqu'au 13 mai 2026.
Décision sur l’attribution : Mi-juin 2026.
Pour plus d’informations, veuillez contacter : dok-lit@unibas.ch