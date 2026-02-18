Une à deux bourses de début de thèse en littérature à l'Université de Bâle (Suisse)

Une à deux bourses de début de thèse en littérature de 32 000 CHF

Le programme doctoral de littérature de l’Université de Bâle met au concours une à deux bourses de

début de thèse d’une durée d’un an et d’un montant de 32 000 CHF chacune (entrée en fonction : 1er

octobre 2026). Cette bourse doit permettre à de jeunes chercheuses et chercheurs prometteurs d’élaborer

leur projet de thèse et de soumettre des demandes de financement de suivi en maximisant leurs chances

de réussite.

Le programme doctoral de littérature

International et interphilologique, le programme doctoral de littérature (Doktoratsprogramm Literatur-

wissenschaft) de l’Université de Bâle offre aux doctorantes et doctorants d’excellentes conditions pour

rédiger leur thèse en littérature et dans des domaines étroitement apparentés. Les séminaires, colloques

doctoraux, retraites et journées d’étude offrent aux doctorantes et doctorants du programme des espaces

d’échanges réguliers, l’occasion de présenter leur travail, et la possibilité d’acquérir les compétences

nécessaires à une carrière académique. En outre, le programme doctoral soutient ses membres par des

subsides pour participer à des conférences, consulter des archives, effectuer des séjours de recherche,

ou encore organiser eux même des manifestations scientifiques.

Le programme doctoral dépend du Département de langues et littératures, qui rassemble les études

anglaises, allemandes, françaises, ibéro-romanes, italiennes, scandinaves, slaves et est-européennes.

Les axes de recherche du programme doctoral sont la théorie littéraire et culturelle, l’histoire des formes

littéraires, les arts et médias, les formes du savoir et la pratique culturelle. Actuellement, le programme

doctoral compte environ 45 membres, dont la moitié a un profil international.

La bourse de début de thèse

La bourse de démarrage, d’une durée d’un an (date limite de candidature : 12 avril 2026; entrée en

fonction: 1er octobre 2026), sert à contribuer aux frais de subsistance pendant la phase d’élaboration d’un

projet de thèse en littérature. Le but de cette aide est de permettre aux boursières et boursiers d’élaborer,

dans les premiers six mois, des dossiers de demande de financement qu’ils/elles pourront soumettre à

différentes agences de moyens, ou de répondre à des offres de poste de doctorant-e-s au sein de projets

déjà financés, et ce de sorte qu’à la fin des six mois suivants, la thèse puisse être poursuivie sans

interruption en bénéficiant de financements tiers. La bourse de démarrage de 32 000 CHF est versée en

deux tranches semestrielles de 16 000 CHF chacune (avec évaluation).

Votre profil

Vous êtes titulaire d’un excellent master (ou d’un diplôme équivalent) dans l’une des philologies

représentées au Département de langues et littératures ou dans un domaine étroitement apparenté. Vous

avez déjà réfléchi de manière approfondie à un projet de thèse qui doit apporter une contribution

essentielle à votre domaine de spécialisation, vous faites preuve d’une grande motivation et avez la

capacité de vous investir activement dans le programme doctoral de littérature.

Pour la candidature et l’admission au doctorat, une note moyenne au diplôme de master d’au moins 5.0

dans le système suisse, arrondie au dixième, est nécessaire. Pour les autres systèmes de notation,

veuillez consulter la rubrique « FAQ » sur la page consacrée aux bourses de notre site web

dpl.dslw.unibas.ch. Le diplôme officiel (ou une attestation équivalente) peut être remis jusqu’au 9 juin

2026.

Nous vous prions de prendre contact avec des directeurs ou directrices de thèse potentiels et de passer

des entretiens d’orientation avant de déposer votre candidature. Il s’agit des professeurs du Département

de langues et littératures de l’Université de Bâle. Vous devez pouvoir présenter une promesse de prise en

charge au plus tard au moment de l’entretien de candidature. Nous vous prions également de lire

attentivement notre site Internet.

Candidature

Les documents suivants sont à envoyer sous forme électronique (assemblés en un seul PDF) jusqu’au 12

avril 2026 au coordinateur ou à la coordinatrice du programme (dok-lit@unibas.ch) :

1. une lettre de motivation

2. un curriculum vitae (le cas échéant avec liste de publications)

3. une esquisse du projet de thèse (max. 5 pages, excl. bibliographie)

4. une copie du diplôme de fin d’études de master (ou équivalent) avec note ; si le diplôme n’est pas

encore disponible, ajouter une déclaration indiquant qu’il le sera d’ici le 9 juin 2026

5. 1–2 échantillons de texte (dont des extraits significatifs d’au moins un travail de qualification

scientifique, pas plus de 30 pages au total).

6. une lettre de recommandation.

Les candidatures peuvent être soumises en allemand, en français, en italien ou en anglais. Les

candidates et candidats qui ont déjà obtenu leur doctorat ou qui sont avancés dans leur thèse ne seront

pas pris en compte. Les boursiers et boursières doivent s’inscrire en doctorat à l’Université de Bâle et

deviennent automatiquement membres du programme doctoral en études littéraires.

Calendrier

Date limite de dépôt des candidatures : 12 avril 2026.

Entretiens : jusqu'au 13 mai 2026.

Décision sur l’attribution : Mi-juin 2026.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : dok-lit@unibas.ch