Professeur.e agrégé.e de Lettres modernes à l'École de l'air et de l'espace de Salon de Provence

L'école de l'air recrute par voie de détachement un.e professeur.e agrégé.e de Lettres modernes pour la rentrée 2026.

POUR CANDIDATER

Déposer votre dossier de candidature, constitué d’un curriculum vitae et une lettre de motivation, sur le site internet de l'École de l'air et de l'espace rubrique "EMPLOI" (https://www.ecole-air-espace.fr/) ou par mail à l'adresse recrutement@ecole-air.fr.

Vous pouvez également prendre contact afin de convenir d'un RDV téléphonique si

besoin :

- Mme Sophie GARNIER – professeur de lettres : sophie.garnier@ecole-air.fr