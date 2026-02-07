Lancement d'une bourse de résidence tremplin (Maison d’Anne & Gérard Philipe à Cergy)

L’Association de la Maison d’Anne et Gérard Philipe à Cergy lance une bourse de résidences d’écriture tremplin, destinée à promouvoir la création de deux artistes débutants.

Nature de la bourse :

12 000 € pour le binôme de deux artistes débutants, diplômé·e·s d’une formation en arts ou en création littéraire. L’alliance de deux spécialités artistiques est bienvenue (livres, scène ou écrans).

La résidence hors les murs se déroule du 1er juin au 30 septembre 2026.

Recrutement sur dossier (à envoyer avant le 30 mars) et audition (le 16 avril 2026 à Cergy).

Plus d'informations sur le site de l'association : https://maisonanneetgerardphilipe.fr/.