Maîtrise en études françaises à l'Université de la Colombie-Britannique (Vancouver)

Le programme de maîtrise en études françaises de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) accepte toujours les candidatures pour l’année universitaire 2026–2027.

Notre programme de maîtrise est consacré aux langues, littératures et cultures du Québec, de la France et du monde francophone dans un environnement qui valorise la curiosité intellectuelle et la liberté de pensée. Notre équipe diverse de professeur.e.s reconnu.e.s à l'échelle nationale et internationale se spécialise dans une gamme de domaines de recherche interdisciplinaires, mêlant les études françaises à l'histoire, les arts visuels, les études de genre, la linguistique, et bien plus encore. Notre approche personnalisée du mentorat et notre communauté active sont fréquemment cités comme des facteurs qui contribuent au succès de nos étudiants aux cycles supérieurs. Nous encourageons tous les candidat.e.s éligibles à postuler pour venir accomplir leurs projets de carrière et de recherche dans notre université canadienne mondialement reconnue.

Financements de maîtrise

Nous offrons des bourses d'entrée, du financement sur plusieurs années, des prix ponctuels et d'autres aides financières. Nos étudiants de maîtrise peuvent aussi être embauchés comme assistants d'enseignement, voire comme assistants de recherche. De nombreuses autres opportunités de financement sont disponibles via des sources départementales, universitaires et/ou externes. Vous trouverez plus de détails au lien suivant : https://fhis.ubc.ca/graduate/funding/.

Développement universitaire et professionnel

Nous offrons un programme de formation exhaustif aux assistanats d'enseignement, ainsi qu'un Proséminaire et des ateliers de développement professionnel pour soutenir le parcours de nos étudiants aux cycles supérieurs dans notre université et favoriser leur insertion professionnelle.

Recherche de pointe

De la littérature française du Moyen Âge jusqu'aux cultures africaines et caraïbéennes du XXIe siècle, nous offrons une formation universitaire exigeante par le biais de cours innovants, d'équipes de recherche, de groupes de lecture et de séminaires. Les étudiants peuvent participer à ces initiatives ou les mener, aussi bien au département que dans des centres interdisciplinaires comme Green College, le Public Humanities Hub, ou le Liu Institute for Global Issues. Pour un aperçu de nos mémoires de maîtrise récents, consultez notre "Graduate Spotlight" au lien suivant : https://fhis.ubc.ca/news/?topic=&type=graduate

Engagement communautaire

Notre colloque étudiant biennal, organisé par nos étudiants de maîtrise et de doctorat avec l'aide des professeurs du département, offre un lieu pour partager la recherche avec la communauté universitaire dans son ensemble, créer des liens avec des correspondants locaux et internationaux, et organiser des événements universitaires à grande échelle. De manière complémentaire, notre symposium étudiant annuel ainsi que le séminaire de recherche bimensuel permettent à nos étudiants de présenter leur recherche à l'échelle du département et de commenter sur la recherche des professeurs. Les étudiants aux cycles supérieurs peuvent aussi travailler de manière bénévole comme tuteurs au FHIS Learning Centre et aider ainsi les étudiants de premier cycle à se perfectionner dans les langues qu'ils étudient.

Vivre à Vancouver

Étudier à UBC permet de profiter d'un magnifique campus situé dans l'une des plus belles régions du monde, la Colombie-Britannique. Vancouver, le cœur urbain de la province, peut se targuer d'un climat tempéré, d'un environnement sûr, d'un milieu artistique et culturel dynamique et d'une population aussi culturellement diverse qu'accueillante.

Période de candidature

La période de candidature se termine le 20 février 2026.

Pour plus d'informations, visitez notre site : https://fhis.ubc.ca/graduate-studies.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre responsable des cycles supérieurs, Kim Beauchesne, à l'adresse suivante : kim.beauchesne@ubc.ca.