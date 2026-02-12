Prix 2026 fondation Claude Pichois (Baudelaire, Nerval, Colette...)

La Fondation Claude Pichois attribue des bourses à des candidats au doctorat travaillant sur Baudelaire, Nerval et quelques autres auteurs des XIXème et XXème siècle, à des étudiants des universités américaines principalement de l'université Vanderbilt, à des étudiants ou anciens étudiants des facultés universitaires Notre-Dame-de-la-Paix de Namur, à des étudiants de Trinity College (Université de Dublin), qui ont besoin de travailler à Paris ou en France.

En 2026 la fondation pourra distribuer un prix :

De 10 000€ décerné à un étudiant ou un docteur travaillant sur Baudelaire, Nerval, Colette ou la poésie du XIXe.

La somme sera destinée à poursuivre ses recherches en accomplissant par exemple un ou plusieurs voyages d'études.

Calendrier et sélection

Les candidatures devront être envoyés avant le 10 mars 2026 à 17h à l’adresse suivante : synergiesetpartenariats@fdf.org" base="" title="mailto:<a href=">synergiesetpartenariats@fdf.org.

L’instruction et la sélection des dossiers seront effectuées par un jury composé de professionnels académiques. Ce dernier étudiera les candidatures et choisira le lauréat sur des critères de qualité, de mérite et de besoin

Les résultats seront communiqués fin avril 2026.

Constitution du dossier

Le dossier de candidature devra comprendre :

* Page de garde : nom prénom, titres et date de naissance du demandeur.

* Le curriculum vitae du candidat incluant la liste de ses publications.

* Un texte de deux à cinq pages (simple interligne, police arial 11) décrivant le programme de recherche pour les deux années à venir ainsi que l’utilisation du prix dans le cadre de ce programme

Jury

Le jury est composé professionnels académiques. Le Jury est souverain et son choix ne peut faire l’objet de contestation.

Comment répondre ?

Les candidatures doivent être envoyées par voie électronique avec la mention « Prix 2026 – Fondation Claude Pichois » dans l’objet du mail, à l’adresse suivante : synergiesetpartenariats@fdf.org" base="" title="mailto:<a href=">synergiesetpartenariats@fdf.org