Ingénieur.e d’études en Humanités Numériques et codicologie (H/F) (ANR GenCod-18)

Recrutement d’un·e ingénieur·e d’études en Humanités Numériques et codicologie (H/F) contrat à 70 % dans le cadre de l’ANR GenCod-18 (Génétique et Codicologie pour une Philologie numérique des Lumières) :

À propos : L’Université Paris 8 est un pôle d’enseignement et de recherche central en Île-de-France.

L’ingénieur·e sera institutionnellement rattaché•e au Laboratoire d’Économie Dionysien (UR 200114668U) de l’Université Paris 8.

Votre mission :

L’ingénieur·e recruté·e travaillera sous la direction de Nicolas Rieucau (Université Paris 8) au sein d’une des divisions de l’équipe GenCod-18 (Génétique et Codicologie pour une Philologie numérique des Lumières), à savoir son « Partenaire 2 » dans le cadre d’un financement par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-25-CE54-1628 : https://anr.fr/Projet-ANR-25-CE54-1628, projet coordonné par Serge Linkès (ITEM, École normale supérieure Université PSL).

Activités :

Relevés et expertise des données matérielles des manuscrits de hashtag#Condorcet conservés à la Bibliothèque de l’Institut de France (Ms 848-885).

Saisie des résultats dans la base MUSE (Manuscrits, Usages des Supports d’Écriture).

Prise de vue des filigranes des types de papier non répertoriés sur cette base

Le profil idéal :

Connaissances requises pour le poste

Diplôme réglementaire exigé : Master 2 en Littérature, Métiers du Livre et de la documentation ou Histoire / Formation en Humanités numériques

Codicologie, paléographie ;

Maîtrise des systèmes de gestion de base de données relationnelle ;

Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign…).

Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant sur le site de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis !

https://nous-recrutons.univ-paris8.fr/poste/3lrm822aiq-ingenieur-detudes-en-umanites-numeriques-et-codicologie-hf-contrat-a-70/