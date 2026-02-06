Brecht par Emmanuel Demarcy-Mota : un cercle de lecture de l'Académie populaire du théâtre et des arts du récit (Théâtre de la Ville, Paris)

En ouverture de Le Cercle de craie caucasien de B. BRECHT, mise en scène par Emmanuel DEMARCY-MOTA au Théâtre de la Ville,

l’Académie populaire du théâtre et des arts du récit (APTAR) propose à toutes et tous, sur entrée libre et sans préparation requise,

l’un de ses cercles de lecture,

le vendredi 13 février au Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt, place du Châtelet, de 17h à 18h30.

Forme originale et participative, le cercle de lecture APTAR alterne la lecture à voix haute d’extraits pris en charge par des volontaires (dossier fourni), avec des phases d’analyse éclairée par des experts. Le spectacle, la réception de l’œuvre complète par le/la spectateur.ice, constituent toujours l’horizon et le prolongement du cercle, qui s’abstient donc de clore le sens, comme d’ailleurs de raconter la fin de la fable représentée.

Le 13 février sur BRECHT, le cercle de lecture sera piloté par Delphine EDY, docteure en littérature générale et comparée, spécialiste de théâtre contemporain, enseignante, essayiste, critique et traductrice de l'allemand. Auteur notamment de: Thomas Ostermeier – Explorer l'autre face du réel pour recréer l'œuvre en scène (Presses du réel, 2022).

Avec

Emmanuel DEMARCY-MOTA, metteur en scène

et

François REGNAULT, dramaturge sur le spectacle.

Inscription auprès de Françoise GOMEZ, présidente co-fondatrice de l’APTAR : frgomez@nordnet.fr .

Merci de préciser en objet : Cercle BRECHT.