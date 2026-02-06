Colloque Society of Dix-Neuviémistes : "Santé et Bonheur" (Cardiff University, 2026)

L'inscription pour le colloque de la Society of Dix-Neuviémistes (SDN), "Health and Happiness/ Santé et bonheur", est désormais ouverte, jusqu'au 2 mars. Veuillez trouver le programme à cette adresse: https://uksdn.co.uk/health-and-happiness-la-sante-et-le-bonheur-cardiff-2026/

Il s'agit d'un colloque bilingue anglais/français. L'adhésion à la SDN peut se faire au moyen d'un supplément si vous êtes déjà membre de la SERD. Il y a aussi des frais d'inscription à payer (moins si vous êtes jeune chercheur, à la retraite, ou chercheur indépendant). Les coûts de déplacement et de logement ne sont pas inclus dans ces frais.