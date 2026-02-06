Manières d’écrire et manières de vivre (ENS Paris)

De la littérature comme exercice de soi

Séminaire organisé par Jean-Charles Darmon (ENS/ UMR République des savoirs-équipe Littératures, Philosophie et Morale) et Emmanuelle Tabet (UMR ITEM)

S2, 3 ECTS

Validable dans le cadre du DENS et du parcours de Master « Littératures : théorie, histoire »

Lundi 16h-18h, 6 séances de deux heures, – séances en alternance avec celles du séminaire « Littérature et morale à l’âge classique », salle CELAN

L’objet de ce séminaire sera d’explorer la littérature comme pratique existentielle et dans certains cas, comme « exercice éthique », depuis les Essais de Montaigne jusqu’au fragment contemporain en passant par les épistoliers du 17e siècle, Rousseau, Joubert, Amiel ou Jaccottet. On s’y attachera à remettre en perspective dans cette optique la notion d’«exercice spirituel » et celle d’« exercice éthique » – proposées notamment par Pierre Hadot et Michel Foucault - en revisitant la tradition antique comme une archéologie de pratiques subjectives éclairant bien des formes modernes et contemporaines de subjectivation. On y analysera les relations entre formes d’écriture et modes d’être, en examinant divers genres littéraires (la lettre, l’essai, le carnet, le journal intime, etc.) questionnés dans le rapport qu’ils entretiennent avec une esthétique de l’existence.

1) 26 janvier : Présentation du séminaire, problématique générale (E. Tabet, J.-Ch. Darmon)

2) 9 février : Jean-Charles Darmon (ENS/UMR République des savoirs-équipe LPM): « De l’écriture comme exercice de diversion, de Michel de Montaigne à Théophile de Viau »

3) 9 mars : Alexandre Tarrête (Sorbonne Université/CELLF) : « Montaigne : de l’écriture de l'Essai comme ascèse »

4) 23 mars : Thomas Constantinesco (Sorbonne Université/VALE) : « 'Life is a series of surprises': penser la vie avec Ralph Waldo Emerson ».

5) 30 mars Emmanuelle Tabet (UMR ITEM, Paris) : « De la forme brève des moralistes au carnet de notations : l’enracinement existentiel de la pensée dans les carnets de Joseph Joubert ».

6) 13 avril Emmanuelle Tabet : « Le carnet et le journal intime comme formes modernes d'exercices de soi chez Maine de Biran et Amiel »