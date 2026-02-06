EnExDi. École de formation pour les humanités numériques dans les projets de recherche (Lyon)

EnExDi est une école de formation intensive à destination des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses en sciences humaines et sociales. Depuis 2019, elle propose aux doctorant.e.s et post-doctorant.e.s de se former aux technologies des humanités numériques. Elle est également ouverte, selon les places disponibles, aux chercheurs.euses plus avancé.e.s qui ont besoin d’un accompagnement.

Durant cinq jours, en présentiel, les participant.e.s sont amené.e.s à découvrir les fondamentaux des humanités numériques à la fois en termes de bonnes pratiques et de réflexions méthodologiques. Ils sont invités à travailler avec un choix d'approches et de techniques comme l'encodage de textes, le traitement automatique du langage, l'analyse sémantique et stylistique, la visualisation de données et la diffusion numérique des résultats de la recherche.

Pensée comme une formation introductive, elle permet aux participant.e.s de connaître le panorama des outils, des pratiques et de la bibliographie des Humanités numériques, et d'obtenir des indications pour poursuivre l'apprentissage des compétences acquises.

La formation repose sur une démarche bottom up, par petits groupes : les participant.e.s expliquent leurs projets de recherche, et les formateurs et formatrices leurs suggèrent et donnent des pistes sur la façon d'utiliser les humanités numériques et computationnelles pour atteindre leurs objectifs de recherche.

Les inscriptions sont ouvertes pour EnExDi2026.

Toutes les informations se trouvent sur le site internet de l'école (https://enexdi.sciencesconf.org/).

Attention, le nombre de places est limité afin d'assurer la qualité de l'encadrement.

Dates importantes

Ouverture des inscriptions : 06 février 2026

Fermeture des inscriptions : 15 mars 2026

Confirmation d'admission : 15 avril 2026

Dates de EnExDi : 15 au 19 juin 2026.

Contacts, informations, questions : enexdi@sciencesconf.org

Responsables de la formation

IDMHAND Fatiha & VITALI Giovanni Pietro

Comité d'organisation

GILLE LEVENSON Matthias

NICASTRO Martin

PINCHE Ariane

REBOUL Marianne.