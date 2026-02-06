Relire en classe de littérature du préscolaire à l’université : finalités, processus, pratiques (Louvain-la-Neuve)

La relecture est fréquemment convoquée dans la classe (de français), qu'il s'agisse de relire à l'heure de la sieste au préscolaire, s'assurer de sa compréhension, enrichir ou diversifier des interprétations, produire une écriture de réception, (faire) relire pour contrôler une production écrite, amplifier un texte ou encore relier un texte déjà lu à un nouveau texte. Mais, paradoxalement, les travaux qui problématisent spécifiquement la notion sont relativement peu nombreux.

Lors de ces vingt-septièmes rencontres, nous invitons la communauté des chercheurs et chercheuses en didactique de la littérature à réfléchir à la problématique de la relecture selon les quatre axes suivants : la définition théorique de la relecture en contexte scolaire, les pratiques de relecture, les finalités et les corpus.

L'appel complet est repris sur le site du colloque.