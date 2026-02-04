Le IVe Séminaire international sur les variétés linguistiques francophones (2026) accueillera, les conférences suivantes :

4 mars : "Le français des îles. Un air de parenté", André Thibault (Sorbonne Université-France).

25 mars : "Pratiques socio-langagières du français en Tunisie : le cas des affiches urbaines", Farah Zaïem (Université de La Manouba-Tunisie).

4 avril : "Multilinguisme et parler plurilingue : quelques réflexions à la lumière de la Suisse", Laurent Gajo (Université de Genève-Suisse).

15 avril : "Dynamiques sociolinguistiques à l'adolescence : enjeux sociaux et effets linguistiques", Cyril Trimaille (Université Grenoble Alpes-France).

Toutes les interventions auront lieu à 15h. et pourront être suivie en ligne, en cliquant le lien "zoom" qui apparaît sur l'affiche.

De plus, le prof. Laurent Gajo se déplacera personnellement à l'Université Autonome de Madrid, pour donner sa conférence et l'Attaché culturel de l'Ambassade suisse en Espagne y assistera.

Vous y êtes tous/toutes très aimablement invité(e)s.