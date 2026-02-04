Agenda
Événements & colloques
Table ronde autour du livre Casus Belli. La guerre avant l’État (Inalco, Paris)

Publié le par Marc Escola (Source : Madalina Vartejanu-Joubert )

Table ronde interdisciplinaire autour du livre

Casus Belli. La guerre avant l’État  

Christophe DARMANGEAT, La Découverte, 2025

en présence de l’auteur

Mardi 10 février 2026, de 14h à 17h Amphi 8 - Inalco

65, rue des Grands Moulins - Paris 13e

Discutants :

Christophe BATSCH
historien, Université de Lille
Gautier BOURDEAUX
juriste, Université Paris Cité
Clément NICOLAS
archéologue, CNRS
Débat animé par :
Madalina VARTEJANU-JOUBERT
historienne, Inalco