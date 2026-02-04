Table ronde autour du livre Casus Belli. La guerre avant l’État (Inalco, Paris)
Table ronde interdisciplinaire autour du livre
Casus Belli. La guerre avant l’État
Christophe DARMANGEAT, La Découverte, 2025
en présence de l’auteur
Mardi 10 février 2026, de 14h à 17h Amphi 8 - Inalco
65, rue des Grands Moulins - Paris 13e
Discutants :
Christophe BATSCH
historien, Université de Lille
Gautier BOURDEAUX
juriste, Université Paris Cité
Clément NICOLAS
archéologue, CNRS
Débat animé par :
Madalina VARTEJANU-JOUBERT
historienne, Inalco