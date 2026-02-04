Le prochain atelier du réseau Artsceg (Arts de la scène & études germaniques) aura lieu le 23 février 2026, en ligne, à 18h30 autour de la thématique: "La dramaturgie allemande comme pratique et comme recherche".

Youn Le Guern-Herry (docteur en études théâtrales, Paris) et Laurence Schnitzler (docteure en études théâtrales, Toulouse) interviendront pour nous présenter leurs recherches, situées au croisement des études théâtrales et germaniques.

Les exposés sont intitulés : "Perspectives dramaturgiques : aborder le théâtre germanophone contemporain par ses textes" (Youn) et "La dramaturgie allemande correspond-elle à la recherche-création française" (Laurence).

Suite à ces exposés (15-20 minutes), un temps d'échange est prévu.

Le réseau est destiné à un public de jeunes chercheur.es mais les ateliers sont ouverts à tou.tes.

Pour vous inscrire et recevoir le lien de connexion, merci d'écrire à reseau.artsceg@proton.me