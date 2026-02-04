Séminaire EUR FRAPP / UPEC : L'empire comme communauté imaginée - vendredi de 9h à 12h - de février à avril 2026 à Créteil

Les communautés imaginées introduites dans l’étude des idéologies nationales par Benedict Anderson sont devenues, au-delà de la théorie qu’elles sous-tendent, une notion qui irrigue, outre les sciences politiques d’où elles sont issues, la géographie, la sociologie, l’histoire, etc. Postulant la nécessité d’une « faculté imaginante » pour créer une communauté dont les membres ne se connaissent pas tous entre eux, la communauté imaginée devient un outil pertinent pour tout type d’institution, pas seulement la nation.

Partant de la conviction que les Empires aussi produisent des communautés imaginées (qu’il faudrait définir), le séminaire explore la manière dont la gestion du plurilinguisme, bien différente de celle des nations modernes, contribue ou contrarie l’Empire comme communauté imaginée. Les séances s’appuient sur des études de cas réels ou appartenant à la fiction qui donnent lieu à un dialogue entre des historiens, dont des spécialistes du fait colonial, et des représentants d’autres disciplines (littérature, philosophie, etc.).

Séance 1 – 27 février

Yolaine Parisot, LIS, UPEC

Introduction

Yolaine Parisot, LIS, UPEC Introduction Séance 2 – 13 mars

Marie-Albane De Suremain, UPEC, CESSMA – UMR 245 / CRHEC

Communauté impériale inégale et langues, vectrices de résistances (métropole et colonies françaises en Afrique au XXe siècle)

Marie-Albane De Suremain, UPEC, CESSMA – UMR 245 / CRHEC Communauté impériale inégale et langues, vectrices de résistances (métropole et colonies françaises en Afrique au XXe siècle) Séance 3 - 20 mars

Marie-Albane De Suremain, UPEC, CESSMA – UMR 245 / CRHEC

Communautés imaginées des idéologies et projets impériaux (France / Grande-Bretagne)

Marie-Albane De Suremain, UPEC, CESSMA – UMR 245 / CRHEC Communautés imaginées des idéologies et projets impériaux (France / Grande-Bretagne) Séance 4 - 27 Mars

Clément Fabre, UPEC, CRHEC

Race, empires et communautés imaginées dans la Chine du XIXe siècle

Clément Fabre, UPEC, CRHEC Race, empires et communautés imaginées dans la Chine du XIXe siècle Séance 5 – 3 avril

Clément Fabre, UPEC, CRHEC

Pour une histoire sensorielle des communautés imaginées dans les empires coloniaux

Clément Fabre, UPEC, CRHEC Pour une histoire sensorielle des communautés imaginées dans les empires coloniaux Séance 6 – 10 avril

Raphaël Gallien, Université d’Angers, TEMOS

La raison insurgée. Folies, subjectivations et pouvoirs dans le Madagascar colonial (Première moitié du XXe siècle)

Information :

Séances du 27 février, 20 & 27 mars, 3 avril :

Université de Paris-Est Créteil, Campus Centre, Bâtiment i, salle i3-112 - métro Ligne 8, Créteil Université

Université de Paris-Est Créteil, - Séances du 10 mars et du 13 avril :

Université Paris-Est Créteil, Campus Boulle (Faculté de droit), Bâtiment A, salle 214- métro Ligne 8, Créteil L'Echat

Ce séminaire de Master s'adresse également aux personnes inscrites en doctorat. Aucune inscription n'est nécessaire.