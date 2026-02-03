Séminaire "Le comparatisme après Marcel Detienne", séance 4 : Expériences collectives de la dissonance : Repenser l'exercice comparatiste après Marcel Detienne, Jean-Louis Durand et Michel Cartry par Cléo Carastro (Paris & en ligne)

Association Antiquité, territoire des écarts

Séminaire « Le comparatisme après Detienne »

Programme initié par Claude Calame, Cassandre Martigny, Maxime Pierre, Marie Saint Martin

Séance 4 : Expériences collectives de la dissonance : repenser l'exercice comparatiste après Marcel Detienne, Jean-Louis Durand et Michel Cartry

Cléo Carastro (EHESS)

Dans la conjoncture actuelle, où les tenants d’une approche « cosmopolite » dans les sciences humaines et sociales s’opposent aux défenseurs d’une approche universaliste qui se revendique des Lumières (mais quelles Lumières, se demandera-t-on ?), peut-on imaginer que la pratique du comparatisme, en plus de favoriser un décentrement du regard, comme l’a prôné l’anthropologie tout au long du XXe siècle, puisse aujourd’hui contribuer activement à une décolonisation des savoirs, et notamment des savoirs sur l’antiquité ? L’enjeu est de taille, car il s’agit, en établissant un dialogue structurel avec le contemporain, de poser les jalons pour une étude des sociétés antiques en élargissant le périmètre chrono-géographique qui avait été défini pour l’Altertumswissenschaft par des philologues allemands tels que Wolf. Mais il s’agira également d’offrir un tremplin à une réflexion plus large qui entend changer de focale pour déplacer l’attention de nos disciplines, en investissant par exemple le rapport entre humains et non-humains non seulement au niveau des objets de l’étude, mais également sur le plan épistémologique. Par la valorisation de la portée politique du comparatisme expérimental de Marcel Detienne, pouvant faire écho aux propositions de Louis Dumont pour un « comparatisme radical », puis en s’arrêtant sur l’apport de la pratique comparatiste de Jean-Louis Durand et de Michel Cartry dans Architecturer l’invisible (2010), on proposera une démarche qui fasse de l’entrelacement un modèle heuristique pour analyser le rapport au monde porté par différentes cosmologies. Ces dernières seront comprises à la fois comme des systèmes de représentations et des modes d’action, la praxis étant entendue au sens d’action dans et sur le monde notamment dans sa dimension esthétique. On terminera sur la manière dont la pratique de la dissonance par la comparaison permettrait d’aboutir à l’analyse de la composition des mondes, avec le concours d’arts cosmiques.

Date : mardi 10 février

Lieu : Université Paris Cité, Site des Grands Moulins (accès : 10 esplanade P. Vidal-Naquet), bât. C, salle 682C

Lien zoom : https://u-paris.zoom.us/j/84743028060?pwd=8U5YztIv42gox6YyejP59xStmwWWua.1 ID de réunion: 847 4302 8060 - Code: 465170