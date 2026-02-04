Macadam animal, conférence performée d'Olivia Rosenthal et Eryck Abecassis

Quelles relations entretenons-nous avec les animaux sauvages peuplant nos villes ? comment les termites se reproduisent-ils ? Y a t-il une régulation des populations de rats et si oui comment est-elle organisée ? Pourquoi y a-t-il des chiens errants et comment se forment des meutes ? L’auteure Olivia Rosenthal et le compositeur et vidéaste Eryck Abecassis explorent les sensations que produisent ce partage de territoire.

Véritable appel à l’imagination, le spectacle prend la forme d’une concert-parlé. Par le texte, la musique live et improvisée, les sons subaquatiques produits sur scène et la vidéo, Macadam Animal fait surgir ces bêtes quasi invisibles qui accompagnent nos existences urbaines.

Une invitation à réenvisager les relations violentes ou tendres, imperceptibles, ténues mais permanentes, que nous, citadins, avons avec les animaux.

—

Le 19 février prochain à 19h (amphithéâtre de l’Ecole de médecine, métro Odéon), Olivia Rosenthal propose une conférence performée, Macadam animal, spectacle conçu et interprété avec Eryck Abecassis autour des animaux sauvages dans les villes (et surtout des chiens errants, des rats et des termites).

Entrée libre sur inscription…

—

Plus d'informations…