Le Giallo ou l'Enfance de l'art

Journée d'étude avec le Prof. Philippe Met (Changjiang Chair Professor, Dept. of Comparative Literature, East China Normal University, Shanghai), suivie d'une projection du film de Mario Bava Sei donne per l'assassino (1964).

Programme provisoire

16h00 | Table-ronde autour du livre de Philippe Met, Le Giallo, ou l'Enfance de l'art (Paris, Classiques Garnier, 2025), modérée par Gianluigi Simonetti et Mireille Berton

17h15 | Projection du film Sei donne per l'assassino (réal. Mario Bava, 1964)

18h45 | Dialogue avec le public

19h15 | Apéritif dînatoire