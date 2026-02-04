Le Giallo ou l'Enfance de l'art
Journée d'étude avec le Prof. Philippe Met (Changjiang Chair Professor, Dept. of Comparative Literature, East China Normal University, Shanghai), suivie d'une projection du film de Mario Bava Sei donne per l'assassino (1964).
Programme provisoire
16h00 | Table-ronde autour du livre de Philippe Met, Le Giallo, ou l'Enfance de l'art (Paris, Classiques Garnier, 2025), modérée par Gianluigi Simonetti et Mireille Berton
17h15 | Projection du film Sei donne per l'assassino (réal. Mario Bava, 1964)
18h45 | Dialogue avec le public
19h15 | Apéritif dînatoire