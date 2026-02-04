Cours en littérature comparée: Approches et terrains comparatistes 2026 (CIEL, Université de Lausanne)

Programme du cours

17.02 | Martine Reid (Université de Lille): Penser l'histoire littéraire des femmes | Plus d'informations (la séance du 17 février aura lieu exceptionnellement dans l'auditoire 2024 de l'Anthropole et elle sera suivie d'un apéritif)

24.02 | Marie Kondrat (FRA, Littérature comparée): Introduction. Comment comparer les concepts?

03.03 | Mathilde Zbaeren (FRA, Français moderne): Corps exposés, terrains minés: enquêter et écrire face aux violences de genres et sexuelles

10.03 | Francesca Catalano & Aurore Turbiau (CIEL): De la différence des sexes au(x) différentialisme(s)

17.03 | Manon Berthier (Sorbonne Nouvelle / Université de Lorraine): Le genre (du genre) de la critique: féministes et marxistes face aux fictions de l’imaginaire

24.03 | Raphaël Baroni (EFLE): Approches interculturelle et intermédiale de la narratologie

31.03 | Nadia Cattoni (SLAS, Asie du Sud): Plurilinguisme et comparaison en contexte indien

14.04 | Marie Walz (ANG): Intertextualité et transmédialité des contes de fées

21.04 | François Demont (FRA, Linguistique): Essais de stylistique comparative: méthodes et approches

28.04 | Olivier Thévenaz & Pauline Galliker (ASA, Latin): Réceptions et recréations de matériaux antiques

05.05 | Romain Bionda (FRA, Littérature comparée): Écocritique

12.05 | Agathe Sultan & Marie-Antoinette Alamenciak (FRA, Français médiéval): Sous les radars disciplinaires. Approches hybrides de la lyrique médiévale (projet FNS "Voix contre voix. Pour un imaginaire de la polyphonie" )

19.05 | Gianluigi Simonetti (ITA): Les figures de style comme indicateurs sociologiques. Histoire littéraire et histoire des formes

26.05 | Marie Kondrat (FRA, Littérature comparée): Conclusion

Cycle 2025-2026: Littérature comparée et études genre

Cette année académique 2025-2026, une attention particulière sera accordée aux affinités méthodologiques entre la littérature comparée et les études genre, avec un cycle de séances conçu par Aurore Turbiau (CIEL) et des rencontres avec des invitées (en automne et au printemps). Nous nous pencherons à la fois sur l’histoire des rapports entre ces deux champs d’étude et tâcherons d’imaginer d’autres croisements possibles.

Plans d'étude et validations

Ce cours-séminaire se veut un lieu de réflexion et d’échange sur la littérature générale et comparée en tant que discipline. Les étudiant·e·s auront l’occasion de se familiariser avec l’actualité de la recherche dans le domaine et de discuter de leur propre pratique de la comparaison, dans une perspective méthodologique et réflexive. Chacun·e pourra y partager ses manières de comparer, tout en observant comment la comparaison se fait outil et méthode dans des champs variés : intermédialité, études genre, écocritique, comparatisme et textes anciens, littérature mondiale, anthropologie culturelle ou traduction.

Chaque séance s’articule autour de la présentation par un·e membre du CIEL ou par un·e spécialiste d’un autre domaine de sa conception de la littérature comparée ou d’une question de méthode. Chaque intervention sera suivie d’une discussion préparée en amont et modérée par les participant·e·s du séminaire.

Le cours peut être suivi et validé dans le programme de spécialisation du Master ès lettres en Littératures comparées (MA-SPEC-CIEL-01), le programme de spécialisation du Master ès lettres en Pédagogie et médiation culturelle en sciences humaines (MA-PMSCH-A0202 et MA-PMSCH-A0204), dans le plan d'étude de Master de français moderne (MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, MA-FMOD-B35, MA-RENF-FMOD), ainsi que dans le programme de renforcement du Master ès lettres, enseignements interdisciplinaires (MA-RENF-INTER) et comparatistes (MA-RENF-COMP).