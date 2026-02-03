Présents prodigieux. Représentations, usages et savoirs de l'extraordinaire à l'épreuve du temps. XVe-XVIIe s. (Université de Lausanne)

Colloque

Présents prodigieux. Représentations, usages et savoirs de l’extraordinaire

à l’épreuve du temps (XVe – XVIIe siècle)

Organisé par Cordélia Floc’hic et Alexandre Goderniaux

Université de Lausanne, Anthropole, 4165

Du 12 au 13 février 2026

De 9h à 17h

Ce colloque invite à renouveler l’étude des prodiges (XVe–XVIIe siècles) en les replaçant au cœur d’une réflexion sur le temps — et plus particulièrement sur le présent. Événements extraordinaires, souvent ambigus, les prodiges permettent d’interroger la manière dont une société se représente son actualité, entre pratiques mémorielles et projection vers l’avenir.

Trois axes structureront les échanges :

1. Les formes de représentation du prodige (texte, image, rythme, émotion)

2. Les fonctions politiques, religieuses et sociales qu’il remplit

3. Les dynamiques de théorisation érudite et de production de savoirs qu’il suscite

On s’intéressera aux usages savants ou populaires du prodige, aux rapports entre texte et image dans sa mise en récit, aux débats sur sa lisibilité, à ses circulations dans les médias imprimés, à ses effets d’interprétation ou de mobilisation. Il s’agira ainsi d’explorer la manière dont le prodige, par sa soudaineté et sa puissance de signification, participe à la construction d’un présent saturé de sens — un présent à la fois instable et fécond, traversé de signes, d’émotions et de possibles.

Découvrir le programme...

—

Comité scientifique

Sophie Chiari-Lasserre (Université de Clermont Auvergne)

Pierre-Olivier Dittmar (EHESS)

Cordelia Floc’hic (Université de Lausanne)

Alexandre Goderniaux (Universités de Neuchâtel et de Lille)

Florian Métral (CNRS, Centre André-Chastel).