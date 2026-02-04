Humanistes européennes au XVIe siècle

Les différentes anthologies ou recueils prosopographiques traitant de l'humanisme présentent très peu de femmes. Dans L’Anthologie des Humanistes européens de la Renaissance réunie par Jean-Claude Margolin, (Folio, 2007), sur 169 humanistes enregistrés, on compte deux femmes seulement (Thérèse d’Avila et Louise Sigée). Y a-t-il eu des femmes humanistes ? L'idée de ce colloque n'est pas tant de proposer un addendum aux listes préexistantes que de discuter à partir d'une sélection de cas européens la notion d'humanisme. On s’interrogera ainsi sur ce qui invite à considérer une autrice comme humaniste, car toutes les femmes lettrées qui écrivent ne sont pas humanistes. Quels sont les critères déterminants ? La maîtrise des langues anciennes, la traduction, l’accès indirect aux sources antiques à travers la traduction, une compétence biblique, une pratique des arts libéraux ou des connaissances dans les trois disciplines supérieures que sont le droit, la médecine ou la théologie ? Quelle extension chronologique retenir pour cette « période humaniste » sachant que chaque pays européen n’a pas la même chronologie intellectuelle et culturelle ? Faut-il commencer en Italie et en France dès le XVe siècle, faut-il aller loin dans le XVIIe siècle, voire au XVIIIe pour l’Europe centrale ? Pour cette enquête que nous souhaitons large sur le plan géographique, nous allons nous centrer sur la fin du XVe siècle et le XVIe siècle.

En interrogeant l’histoire sociale (conditions d’accès au savoir, famille littéraire, matrimoine…) d’un point de vue genré et le « grand récit » de l’humanisme européen, nous souhaitons renouveler la définition des pratiques humanistes.

Le 1er avril (salle des actes)

10h mot d’accueil de Jean-Charles Monferran, président de l’association Saulnier puis introduction des organisateurs

Questionner la catégorie « Humanisme » et étudier la réception



10h30 Elsa Kammerer : « Humanisme allemand » : une catégorie androcentrée ?

10h55 Mercedes Blanco : « Je te donnerai un livre vivant : Sainte Thérèse humaniste ? »

11h20 Marie-Luce Demonet : « Marie de Gournay ou l’humanisme excessif »

Humanisme de cour





14h Magdalena Roguska-Németh : « The First Hungarian Female Humanists »

14h25 Sylvie Deswarte-Rosa : « Dona Leonor de Noronha à la cour du Portugal sous Jean III »

14h50 Valeria Averoldi : « L’humanisme de Marie Stuart, de la période française à la chute politique »

Patronage

16h Isabella Gagliardi : « Femmes humanistes entre patronage et religion : Maddalena Scrovegni († 1429), Caterina Vigri († 1463) et Olimpia Fulvia Morata († 1555) »

16h25 Hanna Gentili : « Renaissance Female Patronage in the Jewish Context (15-16th century) »

19h Je serai la dernière au festin de Jupiter, spectacle de l’artiste Agnès Guipont et d’étudiantes de Sorbonne Université autour des sonnets de Louise Labé (Amphithéâtre Quinet)

Le 2 avril (salle de la fresque)

Exégèse et spiritualité



9h30-9h55 Francesco Lucioli : « L’esegesi letteraria nelle epistole di Cassandra Fedele »

9h55-10h20 Agnès Lafont : « ‘Then only I should be Characteress’: Jane Segar et Esther Inglis : deux humanistes à l’anglaise ? »

10h20-10h45 Gábor Förköli :« Zsuzsanna Lorántffy, princesse de Transylvanie : une lectrice de la Bible qui s’essaie en théologie »

Traduction



11h30-11h55 Natalia Bercea-Bocskai : « Hélisenne de Crenne adaptatrice de l’Énéide : savoir et copia des sources antiques et vernaculaires (1541) »

11h55-12h20 Claude La Charité : « Marie de Romieu humaniste ? Polyglossie, traduction et dignitas mulieris »

Formation et Auctorialité



14h-14h25 Massimo Scandola : « La Renaissance à Dubrovnik : Maria Gondola et la lettre dédicatoire aux Discorsi sopra le meteore d’Aristotile de Nicolò Vito di Gozze (1584) »

14h25-14h50 Michela Torbidoni : « Debora Ascarelli: A Jewish Voice of Humanism in Poetry and Translation »

14h50-15h15 Michel Magnien : « Quand une humaniste pleure son père : le V. C. Joan. Morelli Ebredun. Consiliarii oeconomique regii... Tumulus de Camille Morel (Paris, F. Morel, 1583) »

