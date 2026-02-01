Exposition Lorand Gaspar photographe (Espace Andrée Chedid, Issy-les-Moulineaux)
Exposition : Lorand Gaspar photographe
Dans le cadre du « Printemps des poètes » et de la thématique de son propre programme culturel du premier semestre 2026, « Prendre soin », l’espace Andrée Chedid d’Issy-les- Moulineaux (Hauts-de-Seine), célèbre Lorand Gaspar (1925-2019), avec une exposition de ses photographies et plusieurs événements, performance, lecture et conférences.
*
L’exposition « Lorand Gaspar photographe » (du 4 mars au 28 mars) permet de découvrir l’œuvre photographique de ce médecin peu ordinaire qui est aussi un poète majeur du XXe siècle dont l’œuvre a été couronnée par de grands prix littéraires et dont les photographies ont été exposées du vivant de l’auteur, à Amman, Tunis, Budapest et en France, à Marseille, au musée Niepce de Chalon-sur-Saône et à la Bibliothèque du Centre Georges Pompidou à Paris.
Les photographies présentées à l’espace Andrée Chedid ont été choisies pour montrer les trois espaces où Lorand Gaspar a vécu à partir de 1954 et qui ont inspiré la plus grande partie de son œuvre photographique : les déserts de Judée, de Cisjordanie et de Jordanie explorés au cours de longues marches quand il exerçait à Jérusalem (1954-1970), puis les déserts et les villages du Sud tunisien visités lors de voyages plus ponctuels (entre 1969 et 1988) et les îles grecques des Cyclades et du Dodécanèse découvertes pendant les vacances dans les années 1955-1975, notamment à partir de Patmos.
Événements associés à l’exposition : Espace Andrée Chedid – Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
- jeudi 12 mars de 18h30 à 20h : vernissage de l’exposition, avec une lecture-performance réalisée par Yekta (poète, musicien, performeur) sur des poèmes d’Égée.
- jeudi 19 mars, de 19h30 à 21 h : conférence de Danièle Leclair, Maître de conférences, chercheuse associée à l’UMR Thalim (CNRS/université Sorbonne nouvelle) sur Feuilles d’hôpital, ouvrage posthume de Lorand Gaspar édité en 2024 par Héros-Limite (Genève) et BHMS (Lausanne), suivie d’une lecture d’extraits de Feuilles d’hôpital.
- jeudi 26 mars, de 19h30 à 21 h : conférence d’Olivier Belin, Professeur de Littérature française des XXe et XXIe siècles, Sorbonne université : « La poésie en feuilles de Lorand Gaspar ou l’écriture en liberté ».
Localisation : L’espace Andrée Chedid se trouve 60 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux, à quelques pas de la station de métro Mairie d’Issy (ligne 12).
Entrée libre tous les jours (sauf dimanche) de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 19h.
Réservation obligatoire pour le vernissage et les conférences : www.issy.com/reservation- espacechedid