Exposition Lorand Gaspar photographe (Espace Andrée Chedid, Issy-les-Moulineaux)

Exposition : Lorand Gaspar photographe

Dans le cadre du « Printemps des poètes » et de la thématique de son propre programme culturel du premier semestre 2026, « Prendre soin », l’espace Andrée Chedid d’Issy-les- Moulineaux (Hauts-de-Seine), célèbre Lorand Gaspar (1925-2019), avec une exposition de ses photographies et plusieurs événements, performance, lecture et conférences.

*

L’exposition « Lorand Gaspar photographe » (du 4 mars au 28 mars) permet de découvrir l’œuvre photographique de ce médecin peu ordinaire qui est aussi un poète majeur du XXe siècle dont l’œuvre a été couronnée par de grands prix littéraires et dont les photographies ont été exposées du vivant de l’auteur, à Amman, Tunis, Budapest et en France, à Marseille, au musée Niepce de Chalon-sur-Saône et à la Bibliothèque du Centre Georges Pompidou à Paris.

Les photographies présentées à l’espace Andrée Chedid ont été choisies pour montrer les trois espaces où Lorand Gaspar a vécu à partir de 1954 et qui ont inspiré la plus grande partie de son œuvre photographique : les déserts de Judée, de Cisjordanie et de Jordanie explorés au cours de longues marches quand il exerçait à Jérusalem (1954-1970), puis les déserts et les villages du Sud tunisien visités lors de voyages plus ponctuels (entre 1969 et 1988) et les îles grecques des Cyclades et du Dodécanèse découvertes pendant les vacances dans les années 1955-1975, notamment à partir de Patmos.

Événements associés à l’exposition : Espace Andrée Chedid – Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

jeudi 12 mars de 18h30 à 20h : vernissage de l’exposition , avec une lecture-performance réalisée par Yekta (poète, musicien, performeur) sur des poèmes d’Égée.

, avec une réalisée par Yekta (poète, musicien, performeur) sur des poèmes d’Égée. jeudi 19 mars, de 19h30 à 21 h : conférence de Danièle Leclair, Maître de conférences, chercheuse associée à l’UMR Thalim (CNRS/université Sorbonne nouvelle) sur Feuilles d’hôpital , ouvrage posthume de Lorand Gaspar édité en 2024 par Héros-Limite (Genève) et BHMS (Lausanne), suivie d’une lecture d’extraits de Feuilles d’hôpital.

Maître de conférences, chercheuse associée à l’UMR Thalim (CNRS/université Sorbonne nouvelle) sur , ouvrage posthume de Lorand Gaspar édité en 2024 par Héros-Limite (Genève) et BHMS (Lausanne), suivie d’une lecture d’extraits de Feuilles d’hôpital. jeudi 26 mars, de 19h30 à 21 h : conférence d’Olivier Belin, Professeur de Littérature française des XXe et XXIe siècles, Sorbonne université : « La poésie en feuilles de Lorand Gaspar ou l’écriture en liberté ».

Localisation : L’espace Andrée Chedid se trouve 60 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux, à quelques pas de la station de métro Mairie d’Issy (ligne 12).

Entrée libre tous les jours (sauf dimanche) de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 19h.

Réservation obligatoire pour le vernissage et les conférences : www.issy.com/reservation- espacechedid

https://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/