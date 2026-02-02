"Mondes Queer" : 3e séance du séminaire Cultures Populaires Cultures Savantes (Lyon & en ligne)

La troisième séance du séminaire d'équipe "Cultures populaires, Cultures savantes" aura lieu ce vendredi 6 février, de 10h à 12h, en salle de la Rotonde.

Elle s'inscrit dans le cadre du temps fort autour du cabaret organisé par les Affaires Culturelles de l'Université Lyon 3 :

https://www.univ-lyon3.fr/cabaret-seminaires-masterclasses-scene-ouverte-spectacles

Cette troisième séance aura pour thème les mondes queer. Nous entendrons :

Ulysse Caillon (Université Bordeaux Montaigne) : « Performances drag, entre séances spectaculaires et performances festives »

Jordan Fraser Emery (Université Savoie Mont-Blanc) : « Depuis quelle marge ? Corps et sa/voir queer, corps et sa/voir universitaires »

Lien vers la page internet : https://marge.univ-lyon3.fr/seminaire-cultures-populaires-cultures-savantes-saison-7