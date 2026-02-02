Réceptions empiriques et pratiques de réception : bilan, perspectives et enjeux éthiques de la recherche (Strasbourg)

Réceptions empiriques et pratiques de réception : bilan, perspectives et enjeux éthiques de la recherche

Colloque international et interdisciplinaire

Université de Strasbourg, les 18-19 mars 2027

Ce colloque est dédié à la mémoire de notre collègue Isabelle Charpentier récemment disparue, avec qui nous co-organisions cet événement, afin d’honorer son parcours scientifique, son engagement intellectuel et l’empreinte qu’elle laisse au sein de sa discipline, tout particulièrement son rôle essentiel dans le champ des études de réception. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance. Un hommage lui sera consacré sous la forme de session(s) et/ou de table-ronde(s), en fonction des propositions. Nous accueillons toute suggestion et proposition concernant cet hommage.

—

Comité d’organisation : Marion Brachet (RASM-CHCSC, Université Évry Paris-Saclay), Isabelle Charpentier (Curapp, Université de Picardie), Jacopo Costa (ACCRA, Université de Strasbourg), Céline Duverne (FNRS, Université Libre de Bruxelles), Marine Lambolez (Centre Max Weber, ENS Lyon), Aurélien Maignant (FNS, Université de Lausanne), Anne-Claire Marpeau (Configurations Littéraires, Université de Strasbourg), Aimée-Luce Ponza (Configurations Littéraires, Université de Strasbourg)

Comité scientifique Raphaël Baroni (Université de Lausanne), Jérôme David (Université de Genève), Anaïs Goudmand (Cellf, Sorbonne Université), Anne Grand d’Esnon (Triangle, ENS Lyon), Camille Islert (HISoMA, ENS Lyon), Joseph Jurt (Cessp, Université Albert Ludwig de Fribourg), Aline Lebel (Configurations Littéraires, Université de Strasbourg), Delphine Naudier (Cresspa, CNRS), Gisèle Sapiro (EHESS-Cessp, CNRS), Jedediah Sklower (IRMÉCCEN, Université Sorbonne Nouvelle), Laélia Véron (POLEN, Université d’Orléans), Marie-Jeanne Zenetti (Passages XX-XXI, Université Lyon 2).

—

Méthodes de la réception empirique

S’atteler à l’étude de la réception empirique, c’est toujours collecter des données pour s’intéresser à l’expérience de réception. Cette expérience s’étudie nécessairement dans des sources, qu’il s’agisse d’un entretien de deux heures avec une seule personne ou d’un bref questionnaire distribué à des centaines de personnes. La réception empirique engage toujours aussi une pratique du « terrain », puisqu’il faut recueillir des traces de cette expérience, puis trouver une méthode pour les construire en objets épistémologiques.

L’histoire des études de réception est fondamentalement interdisciplinaire : elles ne se sont jamais constituées en une discipline autonome. Elles se sont déployées à partir d’études littéraires (École de Constance) et sémiologiques (Eco, 1979), de travaux d’histoire sociale et culturelle (de l’édition, du livre et du « lire » - Chartier, 1997) ou de l’art (histoire de la peinture - Baxandall, 1985), d’approches issues de différents courants sociologiques comme la sociologie de la culture, les cultural studies ou les sciences de l’information et de la communication, sur tout medium artistique (littérature, cinéma, théâtre, arts visuels, musique, etc.) ou plus généralement sur les media au sens courant (on parle alors parfois de media studies).

Cette histoire invite à penser la circulation des méthodes et des concepts entre les disciplines et entre les aires géographiques, ce qui peut rendre complexe la création de concepts unifiés. Comment opérationnaliser les concepts de l’École de Constance, notamment ceux d’« horizons d’attente » – du texte et du lecteur chez Jauss (1978), de « lecteur implicite » chez Iser (1985), en sociologie ? Quelle est la validité d’une même méthode d’enquête sur différents arts ? Comment jouent les propriétés sociales (classe sociale, niveau de diplôme, genre, origine ethnique, mais aussi âge et génération, orientation sexuelle, handicap) des récepteur·ices d’un bien symbolique, qu’il soit culturel, artistique, médiatique - voire politique ? L’expérience des récepteur·ices est un objet d’étude que sa complexité rend infinie. Une même question de réception, l’identification projective à un personnage (pour prendre un exemple simple), peut être abordée grâce à des concepts esthétiques, sociologiques, sémiologiques, psychologiques, et faire l’objet d’usages sociaux et politiques. Aussi, les études de réception ont la paradoxale, mais agréable, réputation d’être un champ de recherche où le terrain favorise la création conceptuelle.

La question des sources a toujours été essentielle dans les études de réception, car la « source » au sens large (trace écrite, orale, audiovisuelle, gestuelle, journal de lecture, transcription d’entretien, base de données numériques, etc.) constitue une matérialisation de l’expérience effectivement vécue face à l’œuvre, mais surtout une trace que sa forme rend accessible aux perspectives des sciences humaines et sociales, constituant une médiation productive de la mémoire, qui informe l’expérience de réception dans sa reprise ultérieure.

Le développement des sociologies de la réception a popularisé des méthodes d’enquête qui ont permis aux chercheur·euses de constituer elleux-mêmes leurs propres corpus, au moyen de questionnaires, mais surtout d’entretiens semi-directifs individuels, de focus groups – réalisés avec ou sans supports –, de récits de vies retraçant des trajectoires de lecteur·ices, d’études de documents (journaux de lecture, autobiographies, mémoires, courriers de lecteur·ices, articles critiques, billets de blogs, de forums ou postés sur les réseaux sociaux…) ou même de l’observation ethnographique ou participante (au sein de groupes de fans par exemple : Bourdaa, 2021 ; Le Guern, 2009) – soit des méthodes essentiellement qualitatives, dont certaines ont donné lieu à de nouvelles disciplines, comme les fan studies. Pour autant, nombre d’aspects essentiels de l’expérience de réception sont encore aujourd’hui très peu étudiés via ces protocoles empiriques, qui peinent parfois (notamment lorsqu’ils reposent sur une méthode unique) à explorer la complexité des réceptions et des appropriations individuelles, pour maintenir la focale sur des phénomènes structurels, abordés souvent dans ce cas sous l’angle quantitatif (en étudiant par exemple les préférences de lecture sur le ratio généricité/identité de genre, comme dans les enquêtes Pratiques culturelles des Français, etc.) ou pour produire de multiples monographies à partir desquelles il s’avère complexe de monter en généralité.

Ce colloque a pour visée de faire un bilan de ces méthodes telles qu’elles sont utilisées dans des recherches récentes, mais aussi à mettre en avant des procédés d’études innovants. Parmi ces perspectives récentes, on peut s’intéresser à la mobilisation de méthodes quantitatives issues des humanités numériques. La réception d’une œuvre et l’évolution, à travers l’histoire, de sa place dans les imaginaires collectifs peuvent ainsi être abordées à travers des logiciels de fouille lexicale, pour mener à bien des études d’opinion mining dans des corpus numérisés de presse et de critique littéraire (Riguet, 2019 ; Alexandre et Roe, 2022).

Histoires des réceptions empiriques

Ce colloque a également pour ambition d’approfondir la compréhension de l’étude des réceptions empiriques, notamment par une approche interdisciplinaire croisant la sociologie de la réception et les disciplines artistiques et littéraires. Pourquoi étudier la réception empirique ? Selon quelles finalités ? Et quelles analyses ?

Il s’agira ainsi de se demander dans un mouvement de va-et-vient, d’une part, ce que celles et ceux qui les reçoivent disent des œuvres et, d’autre part, ce que les œuvres disent à celles et ceux qui les reçoivent, de manière subjective et intersubjective.

Selon une approche historique de la réception empirique, et dans la lignée des travaux de Michael Baxandall sur la peinture du Quattrocento (1985) et de Jean-Pierre Esquenazi sur le cinéma hitchcockien (2007), les communications pourront se pencher sur les réceptions empiriques d’une même œuvre en diachronie, ou par des publics contemporains différemment caractérisés d’un point de vue sociologique (i.e. différemment situés dans les rapports de classe, de genre, de génération…), ou encore par des publics de différentes nationalités, et s’interroger sur ce que traduisent à la fois les variations et les invariants dans la réception empirique de cette œuvre. L’évolution de la valeur esthétique, mais également éthique des œuvres dans le temps et dans l’espace, issues d’un horizon culturel et axiologique différent, pourra ainsi être une question importante dans ces communications. Symétriquement, l’existence empirique des communautés interprétatives (Fish, 1980), de leur définition et de leurs contours ou encore des modalités de leur constitution et disparition en interaction avec les œuvres pourra également être approfondie.

Les communications pourront aussi étudier le lien entre l’esthétique et la poétique d’une œuvre et sa réception. À l’image des travaux fondateurs de Janice Radway aux Etats-Unis (1984) ou de Georges Molinié et Alain Viala en France (1992), on pourra ainsi mêler l’analyse externe d’une œuvre (production et réception) à son analyse interne, pour essayer de comprendre ce qui, dans l'œuvre, prévoit, programme, tente d’organiser et d'encadrer une réception – et avec quelles probabilités de succès. Face à un récit par exemple, les effets de la structure narrative, de la focalisation, de la voix narrative pourront ainsi être interrogés. Les représentations stéréotypées pourront également être interrogées dans leurs effets d’autorité et de modélisation (exemple ou contre-exemple) selon les récepteurs·rices et le contexte de réception.

On pourra ainsi s’interroger sur les relations entre réception suggérée par l’œuvre et réceptions empiriques, interroger la pertinence de la notion de réception « conforme ». Il appartient d’actualiser et d’observer dans des réceptions empiriques ce que serait le braconnage, défini par Michel de Certeau comme un acte de résistance du consommateur, chassant sur les terres des producteurs de biens culturels et déjouant leurs stratégies de contrôle.

Dans le même temps, il s’agira d’interroger la possibilité d’une « tripartition sémiotique » des œuvres (Molino, 1975 ; Nattiez, 1987), entre un niveau poïétique focalisé sur le point de vue de la création, un niveau esthésique s’attachant à aborder l’œuvre depuis sa réception, et un niveau neutre qui pourrait s’affranchir des deux précédents via une proximité analytique avec le texte. Que nous apprennent les histoires de la réception de ce prisme analytique, et quelle actualité conserve ou non cette tripartition traditionnelle, qui fait encore autorité dans de nombreux milieux musicologiques notamment (Ayrault, 2022) ?

Enfin, rappelant en suivant Howard Becker (1988) que la production d’un bien culturel relève d’un processus collectif, tant dans sa production que dans sa réception, on pourra s’interroger sur les effets de l’encadrement de la réception par celles et ceux qui diffusent, prescrivent et/ou médiatisent les œuvres (éditeurs, enseignant·es, médiathécaires et bibliothécaires, libraires, critiques, etc.), en tenant compte des divers procédés de médiations qui peuvent ici être déployés (Barth-Rabot, 2023).

Éthiques et politiques des réceptions empiriques

Dans le sillage du tournant éthique des sciences humaines, ce colloque invitera aussi à penser les récepteur·rices comme sujets politiques et comme ethos qui engagent des façons de vivre et des manières d’être lors du processus de la réception des œuvres. On pourra ainsi étudier les aspects éthiques qui se manifestent dans la co-construction du sens de l'œuvre : quelles idées et valeurs sont défendues à travers la réception de l'œuvre et le discours tenu sur cette réception ? Quels positionnements sont adoptés, de manière revendiquée ou non ?

À la croisée de problématiques épistémologiques et éthiques, on pourra ainsi interroger les réceptions socialement différenciées (Hall, 1980), l’appropriation différenciée des représentations culturelles au sein de la socialisation des individus (Pasquier, 1999) et les manifestations du positionnement (standpoint), théorisé au départ par les études féministes (Haraway, 2007 ; Zenetti, 2023), dans les lectures et réceptions des textes et œuvres culturelles. Comment lit-on et relit-on les œuvres en tant que personne située socialement et affectivement, faisant ou non partie de la culture hégémonique ou des marges (Bell Hooks, 1984) ? Quels sont les signes de ces appartenances sociales dans les réceptions (Chedaleux, 2022 ; Lambolez, 2023), et comment les analyse-t-on ? Quelles logiques de relégation ont pu présider à la réception d’œuvres longtemps jugées mineures, et comment cette réception évolue-t-elle dans une ère plus soucieuse de revaloriser les oublié·es de l’histoire ? Comment comprendre et que faire de la « neutralité axiologique » (Max Weber, 1963) dans l’approche et l’interprétation empiriques des œuvres ? Il s’agirait ici aussi d’explorer ce que l’on peut appeler les « politiques de la réception », dans la lignée des approches culturelles, post-coloniales, féministes et queer.

On pourra également s’interroger sur les effets de ce que le philosophe Kwame Anthony Appiah appelle des « révolutions morales » (2012), qui se présentent comme des « transformations radicales de la sensibilité […] conduisant à récuser […] en vertu d’une transformation des codes de l’honneur, des comportements longtemps jugés acceptables, ou même valorisés » (Chavoz, 2022). Ces « révolutions morales » se manifestent-elles dans les réceptions empiriques, et comment ? Si la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles semble bien par exemple engager une évolution de la réception, on pourra éclairer le mouvement de va-et-vient et de complémentarité entre le contexte socio-politique et la réception empirique des œuvres, qui témoignerait d’un changement éthique de la sensibilité.

Un point important sera encore celui des questions éthiques suscitées par la recherche sur la réception empirique pour les acteur·rices de cette recherche : comment respecter la parole des enquêté·es ? Que faire du ventriloquisme du chercheur ou de la chercheuse et des potentiels effets de domination dans la relation d’enquête ? Faut-il - et si oui, comment - rendre compte des relations qui se nouent entre les sujets lors de ces enquêtes de réception, des rencontres, des chocs, des épiphanies et des liens qui se jouent sur le terrain ? La notion de « care » peut-elle être convoquée pour penser une éthique de la recherche sur les réceptions empiriques (Tronto, 1993) ?

Dans le prolongement de cette interrogation, les communications pourront soulever des questions pédagogiques et didactiques, ainsi que des questions de vulgarisation. Transmettre les résultats de ses recherches sur la réception empirique des œuvres ou enseigner des contenus sur des biens symboliques suscite en effet des questionnements éthiques non négligeables, notamment celui de savoir comment faire cas des différentes réceptions empiriques dans l’approche des œuvres.

Créations et réceptions

Le dernier axe de cet appel porte sur les liens entre réceptions empiriques et création.

Si on conçoit la traduction comme une opération mobilisant lecture et écriture, à la croisée de la réception et de la création (Bulh, 2022), la question du lien entre réception empirique et traduction pourra être spécifiquement posée. Quels sont les effets de la réception du traducteur ou de la traductrice sur les textes produits ? Comment la prise en compte de la réception subjective et inter-subjective du traducteur ou de la traductrice participe-t-elle au travail de la traduction ? Des chercheuses ont par ailleurs exploré le rôle que la traduction et l’appartenance du traducteur ou de la traductrice à une aire culturelle spécifique ont pu jouer dans l’histoire des violences socio-politiques comme la domination coloniale, les camps d’extermination, les sociétés d’apartheid, les régimes totalitaires, les abus sexuels, etc. (Apter, 2013 ; Samoyault, 2020). Les enjeux de traductologie interviennent alors dans le travail de réparation au cœur de cette opération d’écriture. La dimension éthique de ces questionnements peut donc également être soulignée.

Les communications pourront aussi porter sur les créations produites à partir d’une ou de plusieurs réceptions empiriques. Les réécritures, les parodies, les pastiches sont-ils des cas de réception créative ? On remarque ainsi la tendance contemporaine, au cinéma (Eugénie Grandet de Marc Dugain) comme au théâtre (Dom Juan mis en scène par David Bobée en 2023, Bérénice mis en scène par Romeo Castelluci en 2024) et à l’opéra (Carmen mis en scène par Léo Muscato en 2018) à réécrire les œuvres. Celle-ci semble témoigner de l’évolution de leur réception, notamment à partir d’une lecture éthique, par exemple quand Léo Muscato réécrit la fin de Carmen « parce qu’on ne peut pas applaudir le meurtre d’une femme », geste auctorial fort qui a fait polémique et mérite d’être interrogé : comment sont reçues, à leur tour, ces réceptions éthiques ? Comment étudier en outre les créations collaboratives qui sont apparues ces dernières décennies suite à la popularisation d’Internet, comme les fanfictions ou encore les best-sellers comme Cinquante nuances de Grey d’E.L. James ou Captive de Sarah Rivens, écrits avec Internet par des autrices qui prennent en compte la réception de leurs lectrices pour orienter leur narration ?

Par ailleurs, sera bienvenue la présentation de projets de recherches-créations construits à partir de réceptions empiriques, qu’ils soient étudiés ou performés, à l’image du spectacle Face à Chienne : portrait d’un public, performance de Mathilde Morel et Mathilde Zbaeren qui propose un débat sur la réception du spectacle Chienne, adapté par Fabrice Gorgerat pour la Compagnie Jours tranquilles, à partir du récit de Marie-Pier Lafontaine dans lequel l’autrice raconte l’inceste qu’elle a subi.

—

Une plateforme commune

Ce colloque est en partie porté par l’équipe à l’origine du site Comment sont reçues les œuvres ?, dont on pourra lire ici une présentation : https://etudes-reception.org/

Il s’agit d’une plateforme collaborative destinée aux chercheur·es intéressé·es par les études de réception, destinée à partager à la fois ses méthodes, mais aussi ses résultats d’enquête. De nombreux corpus de sources y sont d’ores et déjà rendus disponibles en libre accès. Ce colloque se pense aussi comme un appel à la mutualisation : les contributeur·ices sont ainsi également invité·es à nous faire parvenir des exemples de méthodologies [voir des exemples], ou même des corpus de résultats d’enquête [voir des exemples] susceptibles de venir nourrir le site.

Ce colloque est également soutenu et porté par l’Institut Universitaire Lethica, de l’Université de Strasbourg, dont on pourra consulter ici le Lethictionnaire. Nous porterons donc une attention particulière aux chercheurs et chercheuses explorant les liens entre éthique et réceptions empiriques.

—

Bibliographie indicative

Albenga Viviane, S’émanciper par la lecture : genre, classe et usages sociaux des livres, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022.

Alexandre Didier et Roe Glenn, Observer la vie littéraire. Études littéraires et numériques, Paris, Classiques Garnier, 2022.

Ancel P., Pessin Alain, Les Non-publics. Les arts en réceptions, 2 vol., Paris, L’Harmattan, 2004.

Appiah Kwame Anthony, Le code d'honneur. Comment adviennent les révolutions morales, Gallimard, 2012.

Apter Emily et Freedgood Elaine, “Afterword”, Representations, “The Way We Read Now: On Symptomatic Reading and its Aftermath”, n°108, Fall, 2009, p. 139-146.

Apter Emily, Against World Literature: on the Politics of Untranslability, Londres/New York, Verso, 2013.

Alexandre Ayrault. De l’opératique en musicologie francophone. Fonction de la tripartition sémiologique chez Jean-Jacques Nattiez d’un point de vue épistémologique. l’Harmattan, 2022.

Barth-Rabot Cécile, La Lecture. Valeurs et déterminants d’une pratique, Paris, Armand Colin, 2023.

Baudelot Christian, Cartier Marie, Détrez Christine, Et pourtant, ils lisent, Paris, Le Seuil, 1999.

Baxandall Michael, L’Oeil du Quattrocento. L’ Usage de la peinture dans l’Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, 2020 [1985].

Becker Howard, Les Mondes de l’art, Paris, Flammarion, 2024 [1988].

Berjaud Clémentine, Cinq sur cinq, Mi Comandante ! Contribution à l’étude des réceptions des discours politiques télévisés, Paris, Dalloz, 2016.

Bianchi (Jean), « La promesse du feuilleton : structure d’une réception télévisuelle », Réseaux, n° 39, 1990/1, pp. 7-18.

Bigey Magali, « 50 nuances de Grey : du phénomène à sa réception », Hermès, n° 69, 2014, pp. 88-90.

Boudana Sandrine, Bourdon Jérôme, « Dans l’ombre de l’actualité ? Une analyse transnationale de la critique de films israéliens et palestiniens », Questions de communication [En ligne], 45 | 2024, mis en ligne le 07 octobre 2024, URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/35093 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11wx7

Bourdaa Mélanie, Les Fans : Publics actifs et engagés. C&F éditions, 2021.

Bulh Virginie, « De la recherche-création en traductologie à l’écriture créative : compte rendu d’un cheminement doctoral », e-Rea, n°20.1, 2022.

URL : http://journals.openedition.org/erea/15472

Calbo S., Réception télévisuelle et affectivité. Une étude ethnographique sur la réception des programmes sériels : les cas de Madame est servie et Les Guignols de l’info, Paris, L’Harmattan, 1998.

Cardon Dominique, « “Chère Ménie…” – Émotions et engagements de l’auditeur de Ménie Grégoire », Réseaux, n° 70, 1995/2, pp. 41-78.

Certeau Michel (de), « Lire: un braconnage », in L’Invention du quotidien. Art de faire (1), Paris, Gallimard, 1990 [1980].

Chalvon-Demersey Sabine, « La confusion des conditions. Une enquête sur la série télévisée Urgences », Réseaux, n° 95, 1999, pp. 235-283.

Champagne Patrick, « La télévision et son usage : l’influence des conditions sociales de réception sur le message », Revue française de sociologie, 1971, XII, pp. 406-430.

Charpentier Isabelle (dir.), Comment sont reçues les oeuvres ? Actualités des recherches en sociologie de la réception et des publics, Créaphis éditions, 2006.

Charpentier Isabelle, « De corps à corps – Réceptions croisées d’Annie Ernaux », Politix (Revue des sciences sociales du politique), n° 27, 3ème trim. 1994, pp. 45-75.

Charpentier Isabelle, « La politisation des émotions – Fortune et infortunes d’une réception : Les Nuits fauves de Cyril Collard », in Charpentier (Isabelle), Darras (Éric) [dir.], La Politique ailleurs, Paris, PUF, coll. « CURAPP », 1998, pp. 207-236.

Chartier Roger, et al., “Du livre au lire”, Réseaux. Communication-Technologie-Société, 1997, vol. 1, n° 1, p. 271-290.

Chartier Roger (dir.), Pratiques de la lecture, Paris, Payot, 2003.

Chartier Roger, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1987.

Chavoz Ninon, « Compte-rendu de lecture de : “Anthony Kwame Appiah, Le Code d’honneur : comment adviennent les révolutions morales, Paris, Gallimard, 2012” », 2022

URL : https://lethica.unistra.fr/actualites/recension-le-code-dhonneur-comment-adviennent-les-revolutions-morales-de-kwame-anthony-appiah/

Chedaleux Delphine., Du savon et des larmes. Le soap opera, une subculture féminine. Paris, Amsterdam, 2022.

Chedaleux Delphine, « Construire un regard sur la réception de Cinquante Nuances de Grey : Les émotions de classe d’une ethnographie en ligne », Poli. Politique de l’image, n° 14, 2018, pp. 82-91.

Citton Yves, Lire, interpréter, actualiser. Pour quoi les études littéraires ?, Paris, Amsterdam, 2007.

Collovald Annie, Neveu Érik, Lire le noir. Enquête sur les lecteurs de récits policiers, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2ème éd. 2013.

Combes Clément, « La consommation de séries à l’épreuve d’Internet. Entre pratique individuelle et activité collective », Réseaux, n° 165, 2011, pp. 137-164.

Coulangeon Philippe, Duval Julien [dir.], Trente ans après la Distinction, Paris, La Découverte, 2013.

Darnton Robert, « Le courrier des lecteurs de Rousseau : la construction de la sensibilité romantique », in Le Grand massacre des chats. Attitudes et croyances dans l’ancienne France, Paris, Laffont, 1985, pp. 201-238.

Dayan Daniel, « Les mystères de la réception », Le Débat, n° 71, 1992, pp. 141-157.

De Croix Séverine et Dufays Jean-Louis., « Se raconter pour mieux se percevoir comme lecteur », dans Annie Rouxel et Jean-François Massol (dir.), Le Sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004.

Delale Sarah, Pinel Elodie, Tachet Marie-Pierre, Pour en finir avec la passion : l’abus en littérature, Paris, Éditions Amsterdam, 2023.

Détrez Christine, Vanhée Olivier, Les Mangados: lire des mangas à l’adolescence, Paris, Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, 2012.

Eco Umberto, Lector in Fabula ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, Grasset, 1979.

Esquenazi Jean-Pierre, Sociologie des œuvres : de la production à l’interprétation, Paris, Armand Colin, 2007.

Hennion Antoine, La passion musicale. Une sociologie de la médiation, Paris, A.-M. Métailier, 1993.

Illouz Eva, Hard Romance. Cinquante nuances de Grey et nous, Paris, Le Seuil, 2014.

Jurt Joseph, La Réception de la littérature par la critique journalistique. Lectures de Georges Bernanos 1926-1936, Paris, Place, 1980.

Jurt Joseph, Milner Max [dir.], Bernanos et ses lecteurs, Klincksieck, 2001.

Fish Stanley, Quand lire c’est faire. L’autorité des communautés interprétatives, Paris, Éditions Amsterdam, 2007 [1980].

Ginzburg Carlo, Le Fromage et les vers. L’univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris, Flammarion, 1980.

Glévarec Hervé, Libre antenne. La réception de la radio par les adolescents, Paris, Armand Colin, 2005.

Guilluy Alice. « The Lady Knows the Recipe: Challenges of Carrying Out a Feminist Study of Hollywood Romantic Comedy », Bulletin of Sociological Methodology 140(1), 2018.

Hall Stuart, « Encoding/Decoding », pp. 128‑38 in Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, Londres, Hutchinson, 1980.

Haraway Donna, « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle », Manifeste cyborg et autres essais. Sciences – fictions – féminismes, traduit de l’anglais par Denis Petit en collaboration avec Nathalie Magnan, Paris, Exils, 2007, p. 107-135.

Hoggart Richard, La Culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, présentation et index de Jean-Claude Passeron (titre original : The Uses of Literacy: Aspects of Working Class Life, 1957). Paris, Minuit, 1971.

Holmes D., Romance and Readership in Twentieth-Century France : Love Stories, Oxford, Oxford University Press, 2006.

Hommel Élodie, « Représentations de l’amour et univers culturels juvéniles : réception des images de l’amour par les 8-13 ans », Genre en séries : cinéma, télévision, médias (9), 2019.

hooks bell, Feminist Theory: From Margin to Center, Boston, South End Press, 1984.

Iser Wolfgang, L'Acte de lecture : théorie de l'effet esthétique, Éditions Mardaga, 1985.

Jauss Hans-Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978.

Labrosse Claude, Lire au XVIIIe siècle : La Nouvelle Héloïse et ses lecteurs, Limoges, PUL/CNRS, 1985.

Lahire Bernard, « Lectures populaires : les modes d’appropriation des textes », Revue française de pédagogie, n° 104, 1993, pp. 17-26.

Lambolez Marine. « La réception des romances Wattpad et Webtoon lues par des adolescentes : apprendre à désirer la violence ? » Cultural Express (10), 2023.

Lang Marie-Eve, « La réception de la sexualité dans les magazines pour adolescentes. Entre adhésion et contestation», Questions de communication, n° 21, 2012.

Leenhardt Jacques, Jozsa Pierre, Lire la lecture. Essai de sociologie de la lecture, Paris, Le Sycomore, 1982.

Le Grignou Brigitte, Du côté du public : usages et réceptions de la télévision, Paris, Economica, 2003.

Le Grignou Brigitte, Neveu Erik, « Émettre sa réception. Préméditations et réceptions de la politique télévisée », Réseaux, vol. 5, n° 32, octobre 1988, pp. 67-107.

Le Guern Philippe. « “No matter what they do, they can never let you down...” : Entre esthétique et politique : sociologie des fans, un bilan critique ». Réseaux, 2009/1 n° 153, 2009.

Le Guern Philippe [dir.], Les Cultes médiatiques. Culture fan et œuvres cultes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002.

Le Saulnier Guillaume, « Les policiers réels devant leurs homologues fictifs : fiction impossible ? Pour une sociologie de la réception dans la sphère professionnelle », Réseaux, vol. 1, n° 165, 2011.

Liebes Tamar, Katz Elihu, The export of meaning: cross national readings of Dallas, New York, Oxford University Press, 1990.

Livingstone Sonia, Lunt Peter, « Un public actif, un téléspectateur critique », Hermès, n° 11-12, 1993, pp. 145-158.

Lyon-Caen Judith, « Une lettre d’Aimée Desplantes à Eugène Sue. Lecture, écriture, identité sociale », Genèses, n° 18, janvier 1995, pp. 132-151.

Maignant Aurélien. L’Expérience spectatrice : Penser les effets politiques du théâtre contemporain, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2024.

Marpeau Anne-Claire, « “Chercher l’amour…” : les relations sentimentales de Madame Bovary lues et interprétées par les lycéennes”, Genre en séries. Cinéma, télévision, médias, n° 9, 2019.

Marpeau Anne-Claire, « Penser le silence, prendre la parole : expériences de lecture et sujets-lectrices dans les théories féministes littéraires anglo-américaines », RELIEF, n°17, 2023.

Masclet Olivier, L’Invité permanent, La réception de la télévision dans les familles populaires, Paris, Armand Colin, 2018.

Martin Martial, « La situation instable du public de Lost sur Internet : entre licence et contrainte », Réseaux, vol. 1, n° 165, 2011.

Mauger Gérard, Poliak Claude, Pudal Bernard, Histoires de lecteurs, Éditions du Croquant, 2010.

Mauger Gérard, Poliak Claude, « Lectures : masculin/féminin », Regards sociologiques, n° 19, 2000, pp. 115-140.

Merlin Hélène, Public et littérature en France au XVIIe siècle, Paris, Editions des Belles Lettres, 1994.

Molinié Georges, Viala Alain, Approches de la réception : sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.

Molino Jean, « Fait musical et sémiologie de la musique », Musique en jeu 17, 1975.

Morley David, Family television. Cultural power and domestic leisure, London, Routledge, 1986.

Mounoud-Anglès C., Balzac et ses lectrices – L’affaire du courrier des lectrices de Balzac – Auteur/lecteur : l’invention réciproque, Paris, Indigo/Côté-Femmes, 1994.

Nattiez Jean-Jacques, Musicologie générale et sémiologie. Christian Bourgois Editeur, 1987.

Pasquier Dominique, La Culture des sentiments. L’expérience télévisuelle des adolescents, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1999.

Pasquier Dominique, « Les “savoirs minuscules”, le rôle des médias dans l’exploration des identités de sexe », Education et Sociétés, vol. 2, n° 10, 2002, pp.35-44.

Pasquier Dominique, « Performances collectives : la réception des séries sentimentales par les jeunes téléspectateurs », Protée, vol. 1, n° 1, 2002.

Passeron Jean-Claude, Pedler Emmanuel, « Le temps donné au regard. Enquête sur la réception de la peinture », Protée, vol. 27, n° 2, 1999, pp. 93–116. https://doi.org/10.7202/030563ar

Péroni Michel, Histoires de lire : lecture et parcours biographique, Paris, BPI/Centre Pompidou, 1988.

Politiques de communication, « Les ancrages sociaux de la réception », n° 4, printemps 2015.

Proulx Serge [dir.], Accusé de réception. Le téléspectateur construit par les sciences sociales, Paris, L’Harmattan, 1998.

Pruvost-Delespre Marie [dir.], L’Animation japonaise en France : réceptions, diffusion, réappropriations, Paris, L’Harmattan, 2016.

Radway Janice, Reading the romance. Women, Patriarchy, and Popular Literature, Chapel Hill/London, The University of North Carolina Press, 2009 [1984].

Riguet Marine, Faire littérature. Genèse d’un laboratoire, Paris, Hermann, 2019.

Samoyault Tiphaine, Traduction et violence, Paris, Le Seuil, 2020.

Taylor Helen, Why Women read Fiction. The Stories of Our Lifes, Oxford University Press, 2019.

Thiesse Anne-Marie, Le Roman du quotidien. Lecteurs et lectures populaires à la Belle Epoque, Paris, Le Chemin vert, 1984.

Tobin J. J., Re-Made in Japan. Everyday Life and Consumer Taste in a Changing Society, New Haven, Yale University Press, 1992.

Tronto Joan C., « Du care », Revue du MAUSS, n°32, 2008 [1993], p. 244, en ligne, https://shs-cairn-info.scd-rproxy.u-strasbg.fr/article/RDM_032_0243?tab=texte-integral.

Viala Alain, “Qu’est-ce qu’un classique ?”, Littératures classiques, n°19, automne 1993, p. 11-31. URL : www.persee.fr/doc/licla_0992-5279_1993_num_19_1_1737

Weber Max, Le Savant et le politique, Paris, Éditions Plon, 1963.

Young J. O., Cultural appropriation and the arts, Oxford, Blackwell Publishing, 2010.

Zenetti Marie-Jeanne, Bouju Emmanuel, "Lecture située”, Nouveaux fragments d’un discours théorique. Un lexique littéraire, Codicille éditeur, 2023.

Calendrier

• Envoi des propositions comprenant votre nom, affiliation, titre et synthèse de la

communication (3000 signes) : 13 avril 2026

• Les propositions sont à envoyer conjointement à : aimee-luce.ponza@etu.unistra.fr et celine.duverne@ulb.be .

• Réponse aux participant.e.s : juin 2026

• Colloque : 18-19 mars 2027 à l’Université de Strasbourg