Ecritures du contemporain. Invitation à Sylvain Diaz ( L’Université de Montpellier Paul-Valéry, Site Saint-Charles)

Le prochain invité du cycle « Ecritures du contemporain » sera Sylvain Diaz (MCF, HDR, Université de Strasbourg). L'échange portera sur la recherche de notre invité sur le drame contemporain et sur son essai « À la renverse - Dramaturgies de la chute (1980 - 2020) » publié aux éditions Deuxième époque. La rencontre commencera à 9h, en salle Kouros, site Saint Charles 2 de l'UMPV.

Écritures du contemporain est un cycle de rencontres et d'ateliers autour des dramaturgies contemporaines. Initié et animé par Sandrine Le Pors, ce cycle est adossé au programme « ECoR » du laboratoire du RIRRA 21 de l’université de Montpellier Paul-Valéry.