Online Bayle Seminar 2026

Online Bayle Seminar est un groupe d’étude et de recherche consacré à la figure de Pierre Bayle. Dans l’esprit même de la « République de Lettres » chère à Bayle, il se veut à la fois international et interdisciplinaire, et ambitionne, grâce aux possibilités offertes par la communication en ligne, de dépasser les cloisonnements entre écoles et approches qui ont parfois marqué les études bayliennes. Créé en 2025, le séminaire a accueilli, pour sa première année, une série de communications portant sur divers thèmes chez Bayle, tels que l’athéisme, la tolérance ou le Dictionnaire. Il a ainsi permis de connaître les recherches plus récentes menées sur Bayle aussi bien en Europe qu’en Amérique et Asie.

Pour cette seconde année, nous avons choisi de faire évoluer le format du séminaire autour d’un sujet concret à travers lequel on analysera l’œuvre et la pensée de Bayle, et du contexte dans lequel il évolua. L’objectif de ce nouveau format est d’examiner de manière plus systématique la production du philosophe de Rotterdam, en alternant des séances d'analyse de textes et des communications autour de sujets spécifiques. Le sujet pour cette seconde année est « Éducation et pédagogie chez Bayle ». Le séminaire débutera en 2026.

Que ce soit dans une perspective biographique ou philosophique, la question a touché de près la vie et la production de Bayle. Enfant, Bayle a lui-même pâti d’une scolarité irrégulière, qu’il rappelle dans sa correspondance, et dont il tire les leçons pour les conseils donnés à son frère Joseph. Plus tard, Bayle a exercé lui-même en tant qu’enseignant presque toute sa vie adulte. Comme on le sait, il fut d’abord précepteur, à Coppet et Rouen, et puis professeur à Sedan et à Rotterdam. On connaît d’ailleurs ses cours de philosophie qui font partie des Oeuvres diverses. Son travail d’écrivain et de philosophe est marqué par les questionnements de l’éducation. Les préfaces et avant-propos de ses œuvres ne se contentent pas de livrer des indications sur le statut de l’auteur et son rapport à un lecteur idéal ; ils renferment également des réflexions pédagogiques qui s’inscrivent plus largement dans le cadre du thème de l’éducation. De même, le projet d’un journal de la République des Lettres, fondé sur un travail de recension des ouvrages récents, ne témoigne pas seulement d’un intérêt pour l’érudition, mais affirme aussi la possibilité de l’existence d’un public savant et l’importance de son éducation. Il ne faut pas oublier non plus le cadre réformé au sein duquel Bayle mène son scolarité et son enseignement: peut-on déceler des marqueurs confessionnels dans sa réflexion sur l’éducation ?

Sur un plan politique et théologique, la législation royale sur les enfants des huguenots soulève l’enjeu d’un droit d’éduquer ses enfants selon ses propres convictions religieuses. La controverse religieuse dans le contexte de la révocation de l’édit de Nantes pose aussi la question de la définition de la finalité et des moyens qui sont ceux de l’éducation : ne faut-il pas « instruire » les consciences errantes plutôt que les persécuter ? A partir de quand juger que l’on a suffisamment instruit l’autre et que son erreur relève de l’obstination coupable ? Peut-on enseigner de la même manière la vérité religieuse à tous les esprits ? Cette question d’une « différenciation pédagogique» doit être corrélée chez Bayle avec son anthropologie morale, c’est-à-dire la prise en considération de la place et du rôle du tempérament et des passions dans la vie psychique et intellectuelle de l’individu. Et cela est directement liée aux « préjugés de l’enfance et de l’éducation » où précisément Bayle assimile enfance et éducation à ce qui fait obstacle à la formation et l’exercice d’un esprit critique. Si la littérature secondaire a déjà pu s’intéresser à ces problèmes chez Bayle, la question de l’éducation, en tant que tel, a peu été étudié chez Bayle.

—

Programme :

Vendredi 20 février, 14h : Andy Serin (EPHE-PSL et université Paris 1): "Analyse de textes: éducation et tolérance dans le Supplément au Commentaire philosophique"

Vendredi 20 mars, 14h: Isabelle Moreau (ENS de Lyon): "Bayle : éducation et identité religieuse"

Vendredi 24 avril, 14h: Ana Carmona (Université de Genève): "Analyse de textes: la force des préjugés"

Vendredi 22 mai, 14h: Chiara Musolino (Université Paris 1): "Comment lire la philosophie? La pédagogie du doute à l'oeuvre chez Pierre Bayle".

—

Modalités pratiques :

Les séances auront lieu en ligne le vendredi à 14h heure française. Le lien de visioconférence et les textes sont à demander en envoyant un courriel à bayle.seminar@hotmail.com.