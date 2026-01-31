ArchiBarthes - 3e séance du séminaire Barthes (ENS, Paris & en ligne)

Troisième séance du séminaire de l’équipe Barthes (ITEM, LAMO) qui se tiendra à l’ENS de Paris (45 rue d’Ulm).

Ouverte à tous, elle aura lieu ce samedi 7 février, de 14h à 16h, en salle des Actes.

Cette séance sera consacrée au projet ArchiBarthes qui propose une édition en ligne du « Grand Fichier » inédit de Roland Barthes. Développé par Mathieu Messager, ce travail en humanités numériques combine des recherches scientifiques (l’approche génétique, l’enquête philologique, l’entretien avec les témoins) et des recherches appliquées (la construction du base de données relationnelle adossée à un site Internet).

Le séminaire sera également diffusé par Zoom.