L’édition savante en français, au cœur des priorités de l’Acfas. Conf. de Sophie Montreuil (Univ. de Sherbrooke & en ligne)

Publié le par Marc Escola (Source : Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) et le Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques (CRIHN) vous invitent à la conférence de Sophie Montreuil (Acfas), qui s’intitule « L’édition savante en français, au cœur des priorités de l’Acfas » et qui aura lieu le jeudi 19 février 2026, de 18h30 à 19h30 (EST). L’événement bimodal se déroulera au local L1-4660 du campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke et en ligne sur Teams.

L'inscription est obligatoire pour y assister à distance. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire suivant : https://forms.gle/xsmKkMk3qhDLo8Kg8.

Pour plus de détails, consultez le site du GRÉLQ : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/57438.